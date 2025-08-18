زيلينسكي يحث ترامب على إحلال "السلام عبر القوة" في مواجهة روسيا

حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إحلال "السلام عبر القوة" في مواجهة روسيا، قبيل لقائه الاثنين نظيره الأميركي، بعد قمة جمعت الأخير بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس: "لا يمكن إلزام روسيا بالسلام الا عبر القوة، والرئيس ترامب لديه هذه القوة. علينا القيام بكل ما يلزم كما يجب، من أجل تحقيق السلام".