إسرائيل تسحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية
أخبار دولية
2025-08-18 | 11:13
2
min
إسرائيل تسحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلغاء تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية.
وجاء الإعلان الإسرائيلي على خلفية قرار أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول، وإلغاء تأشيرة السياسي الإسرائيلي اليميني المتشدد سيمحا روتمان.
وقال ساعر عبر حسابه على منصة إكس إنه تم إبلاغ السفير الأسترالي لدى إسرائيل بهذا القرار، وإنه أصدر تعليماته للسفارة الإسرائيلية في كانبيرا بفحص طلبات التأشيرة الرسمية الأسترالية الخاصة بدخول إسرائيل بدقة.
ويأتي قرار ساعر بعد وقت قصير من إعلان الحكومة الأسترالية الإثنين، إلغاء تأشيرة السياسي المتشدد من حزب "الصهيونية الدينية" سيمحا روتمان، إذ كان من المقرر أن يقوم بجولة يلقي خلالها خطابات عدة.
وأعلن وزير الداخلية توني بورك أن أستراليا لن تقبل بقدوم أشخاص إلى البلاد لزرع "الفرقة".
من جهته، وصف الرئيس التنفيذي للجمعية اليهودية الأسترالية روبرت غريغوري، قرار إلغاء تأشيرة روتمان بأنه "خطوة تنم عن عداء صارخ للسامية".
ورأى ساعر أن أستراليا تشهد مظاهر عنف ضد اليهود والمؤسسات اليهودية، متهما إياها بتغذية الكراهية.
أخبار دولية
إسرائيل
تأشيرات
أستراليا
السلطة الفلسطينية
