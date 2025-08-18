أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إسرائيل تسحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية

أخبار دولية
2025-08-18 | 11:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إسرائيل تسحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إسرائيل تسحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلغاء تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية.
     
وجاء الإعلان الإسرائيلي على خلفية قرار أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول، وإلغاء تأشيرة السياسي الإسرائيلي اليميني المتشدد سيمحا روتمان.
     
وقال ساعر عبر حسابه على منصة إكس إنه تم إبلاغ السفير الأسترالي لدى إسرائيل بهذا القرار، وإنه أصدر تعليماته للسفارة الإسرائيلية في كانبيرا بفحص طلبات التأشيرة الرسمية الأسترالية الخاصة بدخول إسرائيل بدقة.
     
ويأتي قرار ساعر بعد وقت قصير من إعلان الحكومة الأسترالية الإثنين، إلغاء تأشيرة السياسي المتشدد من حزب "الصهيونية الدينية" سيمحا روتمان، إذ كان من المقرر أن يقوم بجولة يلقي خلالها خطابات عدة. 
     
وأعلن وزير الداخلية توني بورك أن أستراليا لن تقبل بقدوم أشخاص إلى البلاد لزرع "الفرقة".
     
من جهته، وصف الرئيس التنفيذي للجمعية اليهودية الأسترالية روبرت غريغوري، قرار إلغاء تأشيرة روتمان بأنه "خطوة تنم عن عداء صارخ للسامية". 
     
ورأى ساعر أن أستراليا تشهد مظاهر عنف ضد اليهود والمؤسسات اليهودية، متهما إياها بتغذية الكراهية. 

أخبار دولية

إسرائيل

تأشيرات

أستراليا

السلطة الفلسطينية

LBCI التالي
ترامب: بإمكان زيلينسكي إنهاء الحرب ولا استعادة للقرم
زلزال بقوة 5.8 درجات يهز ولاية تبسة بالجزائر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-07-17

السلطات السورية تسحب قواتها بالكامل من محافظة السويداء

LBCI
أخبار دولية
2025-07-31

أميركا تفرض عقوبات على أفراد في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-20

السفير الفلسطينيّ لدى لبنان: الشعب الفلسطينيّ حريص على دعم بسط لبنان سلطته

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-11

سموتريتش: السلطة الفلسطينية هي العدو الأضعف بالنسبة لنا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:11

إيران تحذر من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة

LBCI
أخبار دولية
14:11

ترامب: سأتصل ببوتين بعد لقائي بزيلينسكي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى

LBCI
أخبار دولية
13:49

زيلينسكي يبدي استعداده لإجراء انتخابات في ظروف آمنة إذا انتهت الحرب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:11

إيران تحذر من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

توم براك ومورغان أورتاغوس في بيروت... وهذا ما قالاه للمسؤولين اللبنانيين

LBCI
آخر الأخبار
13:11

وزير الاشغال للـLBCI: طرابلس والشمال في قلب القرار وهذه المنطقة لديها امكانيات وكفاءات هائلة وواجبنا أن نستفيد منها ونطورها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح

LBCI
أخبار لبنان
13:28

جولة لرئيس الحكومة على بعض المرافق الحيوية في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

التجديد لـ"اليونيفيل"... هذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI عن الموقف الذي ستتخذه الإدارة الأميركية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:02

معلومات أمنية للـLBCI: مركز تجاريّ يضم مكتبًا لـ"حزب القوات" في عين الرمانة تعرّض لإطلاق نار

LBCI
خبر عاجل
07:58

نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
14:50

الدفاع المدني يُخمد حريقا على متن سفينة "NELORE"... والأضرار مادية

LBCI
خبر عاجل
07:49

معلومات للـLBCI: الموفدان الأميركيان توم براك ومورغان أورتاغوس يُتوقع أن يعودا إلى لبنان في زيارة جديدة نهاية هذا الشهر

LBCI
اسرار
23:54

أسرار الصحف المحلية 18-8-2025

LBCI
خبر عاجل
05:58

براك بعد لقائه الرئيس بري: المهم هو التوصل إلى الازدهار والسلام الشامل للفئات والشعوب كلها وإنّنا نسير جميعًا بالإتجاه الصحيح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢

LBCI
أخبار لبنان
02:53

براك: ما نبحث فيه هو تطبيق قرار مُتفق عليه وهو فرصة للازدهار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More