أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأردن يتجه الى تفعيل برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية المتوقف منذ عقود
أخبار دولية
2025-08-18 | 11:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الأردن يتجه الى تفعيل برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية المتوقف منذ عقود
أعلنت السلطات الأردنية نيتها تفعيل برنامج الخدمة العسكرية الإجبارية للذكور اعتبارا من العام المقبل، بعد وقف العمل به منذ العام 1991.
وقال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني خلال مؤتمر صحافي: "سيعرض قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة (الأربعاء) لإقراره قبل إرساله إلى مجلس الأمة (النواب والأعيان) للسير في مراحله الدستورية".
وبحسب المومني، وهو المتحدث الرسمي بإسم الحكومة، يستهدف البرنامج المعدل ستة آلاف شاب ممن سيبلغون بحلول كانون الأول المقبل 18 عاما، يتم اختيارهم إلكترونيا وعشوائيا للخدمة اعتبارا من شباط المقبل.
وقرّر الأردن في أيلول 2020 إعادة فرض خدمة العلم بشكل تدريجي، بعد أن كان أوقفها قبل سنوات قليلة من توقيع معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994. لكنه لم يدخل حيز التنفيذ.
وسيضم البرنامج ثلاث دفعات من المكلفين خلال عام 2026، كل دفعة تتألف من 2000 شاب يتدربون لمدة ثلاثة أشهر ويحصل كل منهم شهريا على مخصصات تبلغ 100 دينار أردني (141 دولارا).
وستكون هناك آليات للتأجيل أو الإعفاء لأسباب مختلفة مثل أن يكون الشاب ابنا وحيدا، أو لعدم اللياقة الصحية أو الإقامة بالخارج وللطلبة.
وأشار المومني إلى أن "عقوبة التخلف عن خدمة العلم تصل للسجن بالحد الأدنى 3 أشهر إلى سنة".
وتأمل السلطات أن يصل عدد الذين سيخضعون للبرنامج لاحقا إلى عشرة آلاف سنويا.
ونفى المومني ردّا على سؤال، أن تكون أهداف تفعيل برنامج خدمة العلم مرتبطة بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام عن "إسرائيل الكبرى" التي تشير إلى الحدود التوراتية وتشمل الضفة الغربية المحتلة إضافة الى أجزاء من الأردن ولبنان وسوريا.
وقال: "لا علاقة للقرار بتلك التصريحات". وأضاف: "أسميناها هرطقات وجنونا تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي. تحدثنا في هذا الأمر وقلنا رأينا فيه ولا نقبله بالمطلق".
وصدر قانون خدمة العلم في الأردن عام 1976، وينص القانون القديم على إلزام كل أردني ذكر بين سن 18 و40 عاما بالخدمة العسكرية لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، ينتقل بعدها إلى الاحتياط لمدة خمس سنوات، ثم إلى الجيش الشعبي.
أخبار دولية
الأردن
الخدمة العسكرية الإلزامية
التالي
ترامب: بإمكان زيلينسكي إنهاء الحرب ولا استعادة للقرم
زلزال بقوة 5.8 درجات يهز ولاية تبسة بالجزائر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-29
عون وقع مرسوم المنحة المالية عن شهر تموز للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين في الأسلاك العسكرية
أخبار لبنان
2025-07-29
عون وقع مرسوم المنحة المالية عن شهر تموز للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين في الأسلاك العسكرية
0
أخبار لبنان
2025-07-01
تفعيل خدمة الدفع Google Pay لحاملي بطاقة OMT من Visa
أخبار لبنان
2025-07-01
تفعيل خدمة الدفع Google Pay لحاملي بطاقة OMT من Visa
0
أخبار لبنان
2025-06-03
وزير الداخلية زار عوده: الإنتخابات البلدية في بيروت كانت مقبولة والمطلوب تفعيل العمل وخدمة الناس
أخبار لبنان
2025-06-03
وزير الداخلية زار عوده: الإنتخابات البلدية في بيروت كانت مقبولة والمطلوب تفعيل العمل وخدمة الناس
0
أخبار لبنان
2025-06-10
رئيس الجمهورية يغادر إلى الأردن لعقد قمة مع الملك عبد الله الثاني ومباحثات موسعة
أخبار لبنان
2025-06-10
رئيس الجمهورية يغادر إلى الأردن لعقد قمة مع الملك عبد الله الثاني ومباحثات موسعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:11
إيران تحذر من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة
أخبار دولية
14:11
إيران تحذر من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة
0
أخبار دولية
14:11
ترامب: سأتصل ببوتين بعد لقائي بزيلينسكي
أخبار دولية
14:11
ترامب: سأتصل ببوتين بعد لقائي بزيلينسكي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى
0
أخبار دولية
13:49
زيلينسكي يبدي استعداده لإجراء انتخابات في ظروف آمنة إذا انتهت الحرب
أخبار دولية
13:49
زيلينسكي يبدي استعداده لإجراء انتخابات في ظروف آمنة إذا انتهت الحرب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:22
ترامب: حققنا تقدما كبيرا وعقدت اجتماعا جيدا مع بوتين
آخر الأخبار
13:22
ترامب: حققنا تقدما كبيرا وعقدت اجتماعا جيدا مع بوتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
0
أخبار دولية
14:11
إيران تحذر من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة
أخبار دولية
14:11
إيران تحذر من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
توم براك ومورغان أورتاغوس في بيروت... وهذا ما قالاه للمسؤولين اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:08
توم براك ومورغان أورتاغوس في بيروت... وهذا ما قالاه للمسؤولين اللبنانيين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:14
الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح
0
أخبار لبنان
13:28
جولة لرئيس الحكومة على بعض المرافق الحيوية في طرابلس
أخبار لبنان
13:28
جولة لرئيس الحكومة على بعض المرافق الحيوية في طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
التجديد لـ"اليونيفيل"... هذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI عن الموقف الذي ستتخذه الإدارة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
التجديد لـ"اليونيفيل"... هذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI عن الموقف الذي ستتخذه الإدارة الأميركية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:02
معلومات أمنية للـLBCI: مركز تجاريّ يضم مكتبًا لـ"حزب القوات" في عين الرمانة تعرّض لإطلاق نار
أخبار لبنان
03:02
معلومات أمنية للـLBCI: مركز تجاريّ يضم مكتبًا لـ"حزب القوات" في عين الرمانة تعرّض لإطلاق نار
2
خبر عاجل
07:58
نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل
خبر عاجل
07:58
نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل
3
أخبار لبنان
14:50
الدفاع المدني يُخمد حريقا على متن سفينة "NELORE"... والأضرار مادية
أخبار لبنان
14:50
الدفاع المدني يُخمد حريقا على متن سفينة "NELORE"... والأضرار مادية
4
خبر عاجل
07:49
معلومات للـLBCI: الموفدان الأميركيان توم براك ومورغان أورتاغوس يُتوقع أن يعودا إلى لبنان في زيارة جديدة نهاية هذا الشهر
خبر عاجل
07:49
معلومات للـLBCI: الموفدان الأميركيان توم براك ومورغان أورتاغوس يُتوقع أن يعودا إلى لبنان في زيارة جديدة نهاية هذا الشهر
5
اسرار
23:54
أسرار الصحف المحلية 18-8-2025
اسرار
23:54
أسرار الصحف المحلية 18-8-2025
6
خبر عاجل
05:58
براك بعد لقائه الرئيس بري: المهم هو التوصل إلى الازدهار والسلام الشامل للفئات والشعوب كلها وإنّنا نسير جميعًا بالإتجاه الصحيح
خبر عاجل
05:58
براك بعد لقائه الرئيس بري: المهم هو التوصل إلى الازدهار والسلام الشامل للفئات والشعوب كلها وإنّنا نسير جميعًا بالإتجاه الصحيح
7
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
8
أخبار لبنان
02:53
براك: ما نبحث فيه هو تطبيق قرار مُتفق عليه وهو فرصة للازدهار
أخبار لبنان
02:53
براك: ما نبحث فيه هو تطبيق قرار مُتفق عليه وهو فرصة للازدهار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More