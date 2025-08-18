أخبار
الأردن يتجه الى تفعيل برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية المتوقف منذ عقود

أخبار دولية
2025-08-18 | 11:18
مشاهدات عالية
LBCI
الأردن يتجه الى تفعيل برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية المتوقف منذ عقود

أعلنت السلطات الأردنية نيتها تفعيل برنامج الخدمة العسكرية الإجبارية للذكور اعتبارا من العام المقبل، بعد وقف العمل به منذ العام 1991.
     
وقال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني خلال مؤتمر صحافي: "سيعرض قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة (الأربعاء) لإقراره قبل إرساله إلى مجلس الأمة (النواب والأعيان) للسير في مراحله الدستورية".
     
وبحسب المومني، وهو المتحدث الرسمي بإسم الحكومة، يستهدف البرنامج المعدل ستة آلاف شاب ممن سيبلغون بحلول كانون الأول المقبل 18 عاما، يتم اختيارهم إلكترونيا وعشوائيا للخدمة اعتبارا من شباط المقبل.
     
وقرّر الأردن في أيلول 2020 إعادة فرض خدمة العلم بشكل تدريجي، بعد أن كان أوقفها قبل سنوات قليلة من توقيع معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994. لكنه لم يدخل حيز التنفيذ.
     
وسيضم البرنامج ثلاث دفعات من المكلفين خلال عام 2026، كل دفعة تتألف من 2000 شاب يتدربون لمدة ثلاثة أشهر ويحصل كل منهم شهريا على مخصصات تبلغ 100 دينار أردني (141 دولارا).
     
وستكون هناك آليات للتأجيل أو الإعفاء لأسباب مختلفة مثل أن يكون الشاب ابنا وحيدا، أو لعدم اللياقة الصحية أو الإقامة بالخارج وللطلبة.
     
وأشار المومني إلى أن "عقوبة التخلف عن خدمة العلم تصل للسجن بالحد الأدنى 3 أشهر إلى سنة".
     
وتأمل السلطات أن يصل عدد الذين سيخضعون للبرنامج لاحقا إلى عشرة آلاف سنويا.
     
ونفى المومني ردّا على سؤال، أن تكون أهداف تفعيل برنامج خدمة العلم مرتبطة بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام عن "إسرائيل الكبرى" التي تشير إلى الحدود التوراتية وتشمل الضفة الغربية المحتلة إضافة الى أجزاء من الأردن ولبنان وسوريا.
     
وقال: "لا علاقة للقرار بتلك التصريحات". وأضاف: "أسميناها هرطقات وجنونا تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي. تحدثنا في هذا الأمر وقلنا رأينا فيه ولا نقبله بالمطلق".
     
وصدر قانون خدمة العلم في الأردن عام 1976، وينص القانون القديم على إلزام كل أردني ذكر بين سن 18 و40 عاما بالخدمة العسكرية لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، ينتقل بعدها إلى الاحتياط لمدة خمس سنوات، ثم إلى الجيش الشعبي.

أخبار دولية

الأردن

الخدمة العسكرية الإلزامية

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:02

معلومات أمنية للـLBCI: مركز تجاريّ يضم مكتبًا لـ"حزب القوات" في عين الرمانة تعرّض لإطلاق نار

LBCI
خبر عاجل
07:58

نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
14:50

الدفاع المدني يُخمد حريقا على متن سفينة "NELORE"... والأضرار مادية

LBCI
خبر عاجل
07:49

معلومات للـLBCI: الموفدان الأميركيان توم براك ومورغان أورتاغوس يُتوقع أن يعودا إلى لبنان في زيارة جديدة نهاية هذا الشهر

LBCI
اسرار
23:54

أسرار الصحف المحلية 18-8-2025

LBCI
خبر عاجل
05:58

براك بعد لقائه الرئيس بري: المهم هو التوصل إلى الازدهار والسلام الشامل للفئات والشعوب كلها وإنّنا نسير جميعًا بالإتجاه الصحيح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢

LBCI
أخبار لبنان
02:53

براك: ما نبحث فيه هو تطبيق قرار مُتفق عليه وهو فرصة للازدهار

