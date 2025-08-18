أخبار
مصر مستعدة للانضمام إلى قوة دولية مشتركة في غزة

أخبار دولية
2025-08-18 | 11:20
أعربت مصر عن استعدادها للمشاركة في قوة دولية مشتركة قد يتم نشرها في غزة بقرار من مجلس الأمن الدولي، على أن يكون ذلك مترافقا مع "أفق سياسي"، في وقت تواصل القاهرة بذل جهود للتوصل الى وقف لإطلاق النار في القطاع بين إسرائيل وحماس.
     
وقام وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس الحكومة الفلسطيني محمد مصطفى بزيارة الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع القطاع المحاصر.
     
وقال عبد العاطي في مؤتمر صحافي عند المعبر: "نحن متأهبون للمساعدة بالطبع. للمساهمة في أي قوة دولية مشتركة يتم نشرها في غزة وفقا لمعايير محددة".
     
وأوضح أن تلك المعايير تشمل "أولا، قرارا من مجلس الأمن بمهمة واضحة، وأن يأتي ذلك، بطبيعة الحال، في إطار أفق سياسي"، قائلا: "بلا أفق سياسي سيكون من غير المنطقي نشر أي قوات هناك".
          
وأكد عبد العاطي أن وضع إطار لعمل القوة المشتركة سيمكن المشاركين فيها من العمل بفاعلية أكبر ودعم الفلسطينيين "لتحقيق دولتهم الفلسطينية المستقلة على أرضهم".
     
من جانبه، قال مصطفى إن "لجنة إدارة قطاع غزة التي سنعلن عنها قريبا حال انتهاء العدوان هي لجنة موقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية"، مضيفا أنها لن تكون "كيانا سياسيا جديدا.. بل نعيد تفعيل مؤسسات دولة فلسطين وحكومتها بغزة".
     
وأكد مصطفى أن الحكومة الفلسطينية هي "الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون غزة"، مؤكدا أنها "قادرة على تحمل مسؤولياتها". وقال: "سنقوم بذلك بالتعاون مع كل الأصدقاء والأشقاء".
     

أخبار دولية

مصر

قوة دولية مشتركة

غزة

بدر عبد العاطي

محمد مصطفى

