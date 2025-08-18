زيلينسكي: هدفنا الرئيسي هو سلام دائم يمكن الوثوق به

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف تسعى إلى "سلام دائم يمكن الوثوق به" في حربها مع روسيا، وأنها مستعدة لإنشاء "إطار أمني جديد".



وكتب على موقع إكس قبل لقائه بنظيره الأميركي دونالد ترامب في واشنطن: "هدفنا الرئيسي هو سلام دائم يمكن التعويل عليه لأوكرانيا ولأوروبا بأسرها. ومن المهم أن تفضي القوة الدافعة لجميع اجتماعاتنا إلى هذه النتيجة تحديدا".



وأضاف: "أوكرانيا مستعدة لهدنة حقيقية ولإنشاء إطار أمني جديد. نحن بحاجة إلى السلام".