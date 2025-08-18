دوي صفارات الإنذار في كييف قبل لقاء زيلينسكي وترامب في واشنطن

دوّت صفارات الإنذار من غارات جوية في كييف، قبيل بدء المحادثات بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.



وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الصفارات دوت في أنحاء البلاد إثر إقلاع طائرة روسية من طراز ميغ-31 تحمل صواريخ كينجال فرط الصوتية التي استخدمتها روسيا مرارا لقصف الدولة المجاورة.