قبيل لقاء زيلينسكي-ترامب... ضربات روسية على أوكرانيا وسقوط قتلى

أسفرت ضربات روسية عن مقتل 15 شخصا على الأقل في أوكرانيا، بحسب ما أفادت السلطات قبل اجتماع بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني في مسعى لانهاء الحرب.



ففي خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد والواقعة في الشمال الشرقي، أبلغ الحاكم أوليغ سينيغوبوف على تلغرام عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم فتاة تبلغ من العمر نحو عام ونصف العام وإصابة 23 آخرين.



وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"هجوم استعراضي وشائن" نفذته روسيا التي "تعلم أن اجتماعا يُعقد اليوم في واشنطن، وسيركز على إنهاء الحرب".



وفي منطقة زابوريجيا جنوبا، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثون في عمليات القصف، بحسب حاكم المنطقة إيفان فيدوروف.



وفي منطقة دونيتسك شرقا حيث تدور أعنف المعارك، ذكرت النيابة العامة أن ضربة روسية أخرى أدت إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.



وأفادت السلطات الأوكرانية كذلك بوقوع ضربات روسية في مناطق سومي (شمال شرق) وأوديسا (جنوب) وخيرسون (جنوب).



ففي سومي، قال الحاكم أوليغ غريغوروف إن مسيّرة وقنبلة تسببتا بإصابة شخصين.



وقال حاكم منطقة أوديسا الجنوبية أوليغ كيبر إن روسيا استهدفت المنطقة بمسيّرات في وقت مبكر الاثنين، ما أدى إلى اندلاع حريق في منشأة للوقود تم اخماده بسرعة من دون التسبب بسقوط ضحايا.



كذلك، دوّت صفارات الإنذار من غارات جوية في كييف مساء الاثنين، قبيل بدء المحادثات بين الرئيسين الأوكراني والأميركي في البيت الأبيض، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.



وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الصفارات دوت في أنحاء البلاد إثر إقلاع طائرة روسية من طراز ميغ-31 تحمل صواريخ كينجال فرط الصوتية التي استخدمتها روسيا مرارا لقصف الدولة المجاورة.



وقال زيلينسكي على فيسبوك: "سيرتكب بوتين جرائم قتل لمواصلة الضغط على أوكرانيا وأوروبا، ولإذلال الجهود الدبلوماسية"، داعيا إلى "عدم مكافأة روسيا على مشاركتها في هذه الحرب".



وجاءت الضربات بالتزامن مع زيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفائه الأوروبيين إلى واشنطن لعقد محادثات تهدف لوضع حد للحرب المتواصلة منذ ثلاث سنوات ونصف.



وكان ترامب قد التقى بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الجمعة.