2min

إيران تحذر من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة

مسؤول إيراني: نحن لسنا في ظل وقف لإطلاق النار نحن في حالة وقف الأعمال العدائية

حذر مسؤول إيراني من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد "في أي لحظة"، معتبرا أن وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر حزيران قد لا يدوم طويلا.



وقال نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف في مقابلة مع أكاديميين في طهران: "علينا أن نكون مستعدين للمواجهة في أي لحظة، نحن لسنا في ظل وقف لإطلاق النار، نحن في حالة وقف الأعمال العدائية".



وأتى تصريح عارف غداة تأكيد يحيى رحيم صفوي، وهو مستشار عسكري للمرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي وقائد سابق للحرس الثوري، إن بلاده تعد خططا "للسيناريو الأسوأ".



وقال صفوي: "لسنا في حال وقف إطلاق نار الآن، نحن في مرحلة حرب، وقد تنهار في أي لحظة. ليس هناك بروتوكول ولا قواعد ولا اتفاق بيننا وبين الإسرائيليين، أو بيننا وبين الأميركيين".



وأشار الى أن "وقفا لإطلاق النار يعني وقف الهجمات، وهذا قد يتغير في أي وقت".