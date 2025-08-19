أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكرملين: بوتين وترامب ناقشا فكرة نقل المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا إلى “مستوى أعلى"

أخبار دولية
2025-08-19 | 00:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكرملين: بوتين وترامب ناقشا فكرة نقل المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا إلى “مستوى أعلى&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الكرملين: بوتين وترامب ناقشا فكرة نقل المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا إلى “مستوى أعلى"

أبلغ الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين نظيره الأميركيّ دونالد ترامب هاتفيًا، أنه منفتح على فكرة نقل المحادثات المباشرة مع أوكرانيا "إلى مستوى أعلى"، حسب ما أفادت وكالة تاس للأنباء.

     

وقال المستشار الدبلوماسيّ للرئيس الروسيّ يوري أوشاكوف:”أعرب بوتين وترامب عن دعمهما مواصلة المفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا”. 

 

وأوضح أنّه في هذا الصدد، نوقشت على وجه الخصوص فكرة ضرورة دراسة إمكان رفع مستوى ممثّلي الجانبين الأوكرانيّ والروسيّ.

     

ولفت أوشاكوف إلى أنّ بوتين وترامب "اتّفقا على البقاء على اتصال وثيق في شأن الملف الأوكرانيّ”.

آخر الأخبار

أخبار دولية

بوتين

وترامب

ناقشا

المحادثات

المباشرة

روسيا

وأوكرانيا

“مستوى

أعلى"

LBCI التالي
ماكرون: محادثاتنا في البيت الأبيض لم تتطرق إلى تنازل أوكرانيا عن أراض
بحث أميركيّ مع رئيسة المفوضية الأوروبية في مسألة الأطفال المفقودين في حرب أوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-06-04

الكرملين: موعد المحادثات المقبلة بين روسيا وأوكرانيا سيتحدد عند استعداد الطرفين

LBCI
أخبار دولية
2025-07-22

وزير الخارجية الفرنسي: محادثات روسيا وأوكرانيا يجب أن تفضي إلى لقاء بين بوتين وزيلينسكي

LBCI
أخبار دولية
2025-08-16

الكرملين: محادثات بوتين وترامب تسمح بمواصلة البحث عن سبل للتسوية

LBCI
أخبار دولية
2025-05-30

المتحدث باسم الكرملين: من المتوقع أن تناقش روسيا وأوكرانيا قائمة شروط وقف إطلاق النار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:31

وزارة الخارجية القطرية: الاقتراح الذي وافقت عليه "حماس" يكاد يتطابق مع خطة سابقة

LBCI
أخبار دولية
05:53

القوات الجوية الأوكرانية: روسيا أطلقت 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ خلال الليل

LBCI
أخبار دولية
05:20

نتانياهو: رئيس الوزراء الأستراليّ سياسيّ ضعيف خان إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
00:54

ماكرون: محادثاتنا في البيت الأبيض لم تتطرق إلى تنازل أوكرانيا عن أراض

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-17

إدارة مرفأ بيروت: الحريق في المرفأ ناتج عن عطل أصاب مولداً كهربائياً على متن باخرة فارغة ومحجوزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-17

معلومات عن مخطط لخطف عسكريين من الجيش اللبناني

LBCI
أخبار دولية
00:54

ماكرون: محادثاتنا في البيت الأبيض لم تتطرق إلى تنازل أوكرانيا عن أراض

LBCI
خبر عاجل
04:21

الجزيرة نقلًا عن يسرائيل هيوم: وزير الخارجية الإسرائيليّ وجّه رسالة رسمية إلى نظيره الأميركيّ مطالبًا إيّاه بوقف عمل قوات اليونيفيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:50

ترامب: ناقشت أمورا كثيرة مع زيلينسكي... والاخير: ناقشنا الضمانات الأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح

LBCI
أخبار لبنان
13:28

جولة لرئيس الحكومة على بعض المرافق الحيوية في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

إليكم جدول أسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢

LBCI
أخبار لبنان
05:12

وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع

LBCI
خبر عاجل
07:58

نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥

LBCI
صحف اليوم
00:05

مصدر “الأنباء الكويتية”: الجانب الأميركيّ أراد إرسال تطمينات إلى “حزب الله” والبيئة الشيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More