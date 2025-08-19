في المكسيك... العثور على 6 رؤوس بشرية مقطوعة على جانب طريق

عثر في المكسيك على ستة رؤوس بشرية على طريق يربط بين ولايتي بويبلا وتلاكسكالا في وسط البلاد، وفق ما أعلنت النيابة العامة.



وأبلغ سائقو سيارات عن هذا الاكتشاف غير المسبوق في هذه المنطقة من المكسيك، ثم أكدته النيابة العامة في تلاسالا حيث عثر على الرؤوس.