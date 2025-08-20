أكثر من 20 قتيلا جراء أمطار موسمية جديدة في باكستان

قتل أكثر من عشرين شخصا جراء أمطار موسمية جديدة في باكستان حيث أسفرت متساقطات غزيرة وانزلاقات تربة خلال الأسبوع الأخير عن سقوط أكثر من 400 قتيل، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.



وقضى 11 شخصا في منطقة جيلجيت-بالتيستان في شمال البلاد التي تضم بعضا من أعلى قمم العالم.



وأعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الأربعاء، أنّ 10 أشخاص آخرين لقوا حتفهم في كراتشي العاصمة المالية في جنوب البلاد، جراء الفيضانات التي تسبّبت بانهيار منازل وصعق بالكهرباء.



ومنذ الخميس الماضي، قُتل أكثر من 400 شخص في مقاطعة خيبر باختونخوا الجبلية الواقعة في شمال غرب البلاد عند الحدود مع أفغانستان.



وتعتبر الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة أمرا شائعا خلال موسم الأمطار الذي يبدأ عادة في حزيران ويستمر حتى نهاية أيلول.



وفي المجموع، أفادت الوكالة بأنّ عدد القتلى في باكستان بلغ نحو 750 شخصا منذ بداية الموسم.