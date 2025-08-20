بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن

يمثل مو شارا مغني الراب في فرقة "نيكاب" الإيرلندية الشمالية، أمام محكمة في لندن الأربعاء، بتهمة ارتكاب "مخالفة إرهابية" بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية.



وفي 21 أيار، وُجّهت إلى ليام أوهانا المعروف بمو شارا، تهمة رفع علم "حزب الله" اللبناني، والمصنّف كـ"منظمة إرهابية" في المملكة المتحدة، وذلك أثناء حفلة موسيقية لفرقته في لندن في 21 تشرين الثاني 2024.



كذلك، اتُهم بالهتاف قائلا: "هيا يا حماس! هيا حزب الله!".



ومن المقرّر أن يمثل مغني الراب البالغ من العمر 27 عاما أمام محكمة وستمنستر الجزئية، الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (9,00 بتوقيت غرنتش). ولطالما نفت الفرقة أي دعم لحزب الله، واصفة القرار بأنّه "سياسي".



وفيما انتقدت إسرائيل، قالت الفرقة التي تتحدر من بلفاست، في منشور على حسابها على منصة إكس الثلاثاء: "غدا، سيعود مو شارا إلى محكمة البداية في ويستمنستر، في وقت تواصل الحكومة البريطانية البحث عن وسيلة إلهاء".



ودعت الفرقة أنصارها الى الحضور إلى المحكمة الأربعاء.



وخلال جلسة استماع أولى في منتصف حزيران، قال محامو مغني الراب إنّ توجيه التهم إليه جاء بعد انقضاء المهلة القانونية المحدّدة بستة أشهر. ثمّ أُجّلت القضية إلى نهاية آب ومن المقرّر مراجعة هذه النقطة الأربعاء.



وتصدّرت فرقة نيكاب عناوين الصحف خلال الأشهر الأخيرة بسبب مواقفها المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل.



وتأسست فرقة نيكاب في العام 2017، واعتادت على إثارة الجدل. وبالنسبة إلى محبيها، أعضاؤها يتمتعون بالجرأة لتحدي النظام القائم، أما بالنسبة إلى منتقديها، فهي متطرفة خطرة.

