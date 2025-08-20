وكالة: أنباء عن حريق قرب مطار تبريز في إيران

أعلنت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن حريقا اندلع قرب مطار تبريز مما أسفر عن تصاعد دخان كثيف في سماء المدينة.



وأضافت الوكالة أن عمليات السيطرة على الحريق جارية.