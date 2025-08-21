باريس ترى أن الضربات الروسية على أوكرانيا تظهر "عدم وجود إرادة" لإجراء محادثات سلام

اعتبرت فرنسا أن الضربات التي نفذتها روسيا على أوكرانيا ليل الأربعاء الخميس "تظهر بوضوح عدم وجود إرادة لدى روسيا للانخراط بجدية في محادثات سلام" وفق ما قال ناطق باسم وزارة الخارجية الخميس.



وقال الناطق "في حين تقول روسيا إنها مستعدة للتفاوض، تواصل في الوقت نفسه هجماتها القاتلة على أوكرانيا حيث أطلقت 574 مسيّرة و40 صاروخا على مناطق سكنية، وهي الضربات الأضخم منذ شهر".



وأضاف أن هذه الضربات "تظهر مجددا ضرورة وضع حد لعمليات القتل، وبالتالي ضرورة مواصلة الضغط على روسيا"، معيدا تأكيد دعم باريس "لمبادرة الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب من أجل سلام عادل ودائم".

