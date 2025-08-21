إسرائيل تعلن استعادة مواطنها المحتجز في لبنان..ماذا في التفاصيل؟

معلومات للـLBCI: صالح أبو حسين فلسطيني - اسرائيلي سُجن في لبنان لمدّة عام وأُعيد اليوم الى اسرائيل وقد أوقف من قبل مخابرات الجيش في تموز الماضي في الناقورة بعد أن دخلها طالبًا شُربة مياه وسُلّم الى الامن العام للتحقيق معه ثم أُطلق من قبل السلطات اللبنانية وبمساعدة اللجنة الدولية للصليب الاحمر عند معبر رأس الناقورة