حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف 13 كيانًا

فرضت إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف 13 كيانًا مقرها في هونج كونج والصين والإمارات وجزر مارشال، إضافة إلى ثماني سفن.