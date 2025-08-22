خمسة قتلى و36 جريحا في هجوم بقنبلة على قاعدة جوية في كولومبيا

قُتل خمسة أشخاص وأصيب العشرات بجروح جراء انفجار سيارة مفخّخة استهدف قاعدة عسكرية في شارع مزدحم في مدينة كالي الكولومبية الخميس، حسبما أعلنت السلطات.



وقالت الشرطة إنّ القنبلة استهدفت مدرسة ماركو فيدل سواريز للطيران العسكري.



وقال شاهد عيان يدعى هيكتور فابيو بولانوس (65 عاما) لوكالة فرانس برس: "سمعنا صوت انفجار هائل بالقرب من القاعدة الجوية".



وأضاف: "كان هناك عدد كبير من الجرحى. وتضرّرت منازل عديدة قرب القاعدة".



وتم إخلاء عدة مباني ومدرسة.



وقال رئيس بلدية كالي أليخاندرو إيدر إن التقارير الأولية تشير إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 36 آخرين.



وأعلن حظر دخول الشاحنات الكبيرة إلى المدينة، خوفا من وقوع المزيد من الانفجارات.