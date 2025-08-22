النيجر تعلن قتل زعيم في جماعة بوكو حرام

أعلن الجيش في النيجر مساء الخميس أنه قتل زعيما في جماعة بوكو حرام الأسبوع الماضي في حوض بحيرة تشاد الواقعة على حدود النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون.وقال بيان للجيش: "في 15 آب تمكنت القوات المسلحة النيجرية، في إطار عملية ذات دقة نموذجية، من تحييد سيء السمعة +باكورا+، واسمه الحقيقي إبراهيم محمدو".وأضاف جيش النيجر في بيانه أن طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو شنت "ثلاث ضربات مُحددة ومتتالية على مواقع كان باكورا يحتلها في جزيرة شيلاوا بمنطقة ديفا" في جنوب شرق النيجر.