ترامب يزور قوات الشرطة والحرس الوطني بعد نشرها في واشنطن

زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس قوات الشرطة والجيش التي أمر بنشرها في العاصمة واشنطن، قائلا إنهم "سيبقون هنا لفترة من الوقت".



وقال ترامب أمام منشأة للشرطة في حي أناكوستيا بواشنطن: "سنجعلها آمنة، ثم سننتقل إلى أماكن أخرى، لكننا سنبقى هنا لفترة من الوقت. نريد أن نجعل هذا مثاليا تماما".



وأحاطت بترامب قوات من مختلف الوكالات الأمنية المحلية والفدرالية بالإضافة إلى الحرس الوطني.



وقال: "الجميع يشعرون بالأمان"، مضيفا أنه يخطط لإصلاح العاصمة.



