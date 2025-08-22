باول يعلن إطار عمل محدثًا للبنك المركزي الأميركي

أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول اليوم الجمعة إطار عمل محدثًا للبنك يعكس عودة ارتفاع ضغوط التضخم وتراجع احتمالات وصول أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى مستوى قريب من الصفر.



وقال باول في كلمة ألقاها في ندوة جاكسون هول الاقتصادية في وايومنغ: "ما زلنا نعتقد أن السياسة النقدية يجب أن تكون استشرافية، وأن تأخذ في الاعتبار التأخر في آثارها على الاقتصاد، وأن على مجلس الاحتياطي موازنة المخاطر التي تهدد كلًا من وظائفه والتزاماته المتعلقة بالتضخم عند وضع السياسة النقدية."