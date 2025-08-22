رئيس الاحتياطيّ الفدراليّ: الرسوم الجمركية الجديدة بدأت تؤثر على الأسعار في الولايات المتحدة

حذّر رئيس الاحتياطيّ الفدراليّ الأميركيّ جيروم باول من أنّ الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت تنعكس على أسعار السلع في الولايات المتحدة مثيرة مخاطر تفاقم التضخم بالتزامن مع تراجع في سوق العمل، ما يضع مؤسسته في "موقف دقيق".

وقال باول خلال ندوة جاكسون هول حول السياسة الاقتصادية المنعقدة في وايومينغ (غرب)، إنّ الولايات المتحدة تقترب من الوقت الذي سيتحتم فيه على الاحتياطيّ الفدراليّ خفض معدلات الفائدة لدعم الوظائف.

وأشار إلى أنه من غير المستبعد تسجيل تدهور "سريع" في سوق العمل.