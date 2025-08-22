أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الاحتياطيّ الفدراليّ: الرسوم الجمركية الجديدة بدأت تؤثر على الأسعار في الولايات المتحدة

أخبار دولية
2025-08-22 | 10:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الاحتياطيّ الفدراليّ: الرسوم الجمركية الجديدة بدأت تؤثر على الأسعار في الولايات المتحدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيس الاحتياطيّ الفدراليّ: الرسوم الجمركية الجديدة بدأت تؤثر على الأسعار في الولايات المتحدة

حذّر رئيس الاحتياطيّ الفدراليّ الأميركيّ جيروم باول من أنّ الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت تنعكس على أسعار السلع في الولايات المتحدة مثيرة مخاطر تفاقم التضخم بالتزامن مع تراجع في سوق العمل، ما يضع مؤسسته في "موقف دقيق".

     

وقال باول خلال ندوة جاكسون هول حول السياسة الاقتصادية المنعقدة في وايومينغ (غرب)، إنّ الولايات المتحدة تقترب من الوقت الذي سيتحتم فيه على الاحتياطيّ الفدراليّ خفض معدلات الفائدة لدعم الوظائف.

 

وأشار إلى أنه من غير المستبعد تسجيل تدهور "سريع" في سوق العمل.

آخر الأخبار

أخبار دولية

الاحتياطيّ

الفدراليّ:

الرسوم

الجمركية

الجديدة

الأسعار

الولايات

المتحدة

LBCI التالي
زلزال بقوة 7,5 درجات يضرب منطقة ممر دريك قبالة سواحل تشيلي
محادثات بين رئيس الوزراء الكنديّ والرئيس الأميركيّ في شأن التحديات التجارية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-07-03

المستشار الألماني يحث الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2025-07-12

الرئيسة المكسيكية واثقة بـ"التوصل إلى اتفاق" مع الولايات المتحدة بعد رسوم ترامب الجديدة

LBCI
أخبار دولية
2025-07-14

ترامب: الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية مرتفعة للغاية على روسيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-07

ترامب: الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على تونس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:26

كندا تلغي الرسوم على المنتجات الأميركية المتوافقة مع إتفاقية التجارة الحرة

LBCI
أخبار دولية
14:14

دوي صفارات الإنذار في تل أبيب بعد رصد صاروخ قادم من اليمن

LBCI
أخبار دولية
13:41

ترامب: "لست سعيدا" بالقصف الروسيّ على مصنع أميركيّ في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
13:36

قتلى جراء هجمات في الفاشر السودانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-05-19

النائبة بولا يعقوبيان لـ"عشرين 30": منينا بالهزيمة ونعترف ونقر بذلك... والحملات تركت أثرًا عند الناس

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-19

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على مطل الجبل في بلدة الخيام قضاء مرجعيون أدت إلى سقوط شهيد

LBCI
منوعات
2025-06-10

إذا توقفنا عن إنجاب الأطفال... إليكم المدة التي سيستغرقها البشر للانقراض: الرقم صادم!

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-21

نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:16

باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل

LBCI
رياضة
13:41

فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إليك مجموعة أفكار تساعدك على بدء عمل مربح من منزلك

LBCI
أمن وقضاء
13:28

بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بلاغ بحث وتحرٍّ ضائع... ففرار المطلوب وضياع الدولارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
09:27

أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 22-8-2025

LBCI
آخر الأخبار
14:25

مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر

LBCI
خبر عاجل
13:17

الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"

LBCI
صحف اليوم
23:39

مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الأنباء" الإلكترونية: حزب الله يحاول الضغط على الفصائل الفلسطينية للاعتراض وعدم الالتزام بتوجيهات عباس

LBCI
خبر عاجل
12:04

أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان

LBCI
أمن وقضاء
02:03

من شبهة انتحار إلى جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More