وزير خارجية ألمانيا يحث إيران على التوصل إلى إتفاق ويحذر من ضيق الوقت

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الجمعة في أعقاب محادثات مع نظيريه البريطاني والفرنسي ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن أوروبا لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية، لكنه أشار إلى أن الوقت يمر بسرعة في المحادثات النووية مع إيران.وكتب يوهان فاديفول في منشور على إكس: "الوقت قصير للغاية، وعلى إيران الانخراط بشكل جدي لتجنب تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات. لقد أوضحنا أننا لن نسمح بانتهاء آلية إعادة فرض العقوبات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قابل للتحقق ومستدام".وأشار إلى أن الأوروبيين أصدروا تعليمات لمسؤولي السياسية بالاجتماع مع نظرائهم الإيرانيين الأسبوع المقبل.