أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير خارجية ألمانيا يحث إيران على التوصل إلى إتفاق ويحذر من ضيق الوقت
أخبار دولية
2025-08-22 | 10:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير خارجية ألمانيا يحث إيران على التوصل إلى إتفاق ويحذر من ضيق الوقت
أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الجمعة في أعقاب محادثات مع نظيريه البريطاني والفرنسي ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن أوروبا لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية، لكنه أشار إلى أن الوقت يمر بسرعة في المحادثات النووية مع إيران.
وكتب يوهان فاديفول في منشور على إكس: "الوقت قصير للغاية، وعلى إيران الانخراط بشكل جدي لتجنب تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات. لقد أوضحنا أننا لن نسمح بانتهاء آلية إعادة فرض العقوبات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قابل للتحقق ومستدام".
وأشار إلى أن الأوروبيين أصدروا تعليمات لمسؤولي السياسية بالاجتماع مع نظرائهم الإيرانيين الأسبوع المقبل.
أخبار دولية
خارجية
ألمانيا
إيران
التوصل
إتفاق
ويحذر
الوقت
التالي
زلزال بقوة 7,5 درجات يضرب منطقة ممر دريك قبالة سواحل تشيلي
محادثات بين رئيس الوزراء الكنديّ والرئيس الأميركيّ في شأن التحديات التجارية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-05-30
السعودية تحذر إيران: إما التوصل إلى اتفاق نووي مع ترامب أو المخاطرة بضربة إسرائيلية (رويترز)
أخبار دولية
2025-05-30
السعودية تحذر إيران: إما التوصل إلى اتفاق نووي مع ترامب أو المخاطرة بضربة إسرائيلية (رويترز)
0
أخبار دولية
2025-07-03
المستشار الألماني يحث الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-07-03
المستشار الألماني يحث الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
2025-07-02
وزير خارجية إسرائيل: حان الوقت لإعادة تفعيل "العودة السريعة" لعقوبات إيران
أخبار دولية
2025-07-02
وزير خارجية إسرائيل: حان الوقت لإعادة تفعيل "العودة السريعة" لعقوبات إيران
0
أخبار دولية
2025-06-02
وزير الخارجية الإيراني يستبعد التوصل إلى اتفاق نووي إذا كان الهدف "حرمان إيران من النشاطات السلمية"
أخبار دولية
2025-06-02
وزير الخارجية الإيراني يستبعد التوصل إلى اتفاق نووي إذا كان الهدف "حرمان إيران من النشاطات السلمية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:47
إستقالة وزير خارجية هولندا من حكومة تصريف الأعمال بسبب غزة
أخبار دولية
16:47
إستقالة وزير خارجية هولندا من حكومة تصريف الأعمال بسبب غزة
0
أخبار دولية
14:26
كندا تلغي الرسوم على المنتجات الأميركية المتوافقة مع إتفاقية التجارة الحرة
أخبار دولية
14:26
كندا تلغي الرسوم على المنتجات الأميركية المتوافقة مع إتفاقية التجارة الحرة
0
أخبار دولية
14:14
دوي صفارات الإنذار في تل أبيب بعد رصد صاروخ قادم من اليمن
أخبار دولية
14:14
دوي صفارات الإنذار في تل أبيب بعد رصد صاروخ قادم من اليمن
0
أخبار دولية
13:41
ترامب: "لست سعيدا" بالقصف الروسيّ على مصنع أميركيّ في أوكرانيا
أخبار دولية
13:41
ترامب: "لست سعيدا" بالقصف الروسيّ على مصنع أميركيّ في أوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-21
المكيّفات تغزو بيوت الجبل في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-21
المكيّفات تغزو بيوت الجبل في لبنان
0
أمن وقضاء
2025-08-21
تحرير طفلة لبنانية في جرد بلدة القصر – الهرمل بعد خطفها من منطقة خلدة
أمن وقضاء
2025-08-21
تحرير طفلة لبنانية في جرد بلدة القصر – الهرمل بعد خطفها من منطقة خلدة
0
آخر الأخبار
15:37
الجيش الإسرائيلي: جرت عدة محاولات لاعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن وقد تفكك في الهواء
آخر الأخبار
15:37
الجيش الإسرائيلي: جرت عدة محاولات لاعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن وقد تفكك في الهواء
0
آخر الأخبار
2025-05-19
النائبة بولا يعقوبيان لـ"عشرين 30": منينا بالهزيمة ونعترف ونقر بذلك... والحملات تركت أثرًا عند الناس
آخر الأخبار
2025-05-19
النائبة بولا يعقوبيان لـ"عشرين 30": منينا بالهزيمة ونعترف ونقر بذلك... والحملات تركت أثرًا عند الناس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل
0
رياضة
13:41
فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤
رياضة
13:41
فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إليك مجموعة أفكار تساعدك على بدء عمل مربح من منزلك
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إليك مجموعة أفكار تساعدك على بدء عمل مربح من منزلك
0
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بلاغ بحث وتحرٍّ ضائع... ففرار المطلوب وضياع الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بلاغ بحث وتحرٍّ ضائع... ففرار المطلوب وضياع الدولارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
09:27
أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”
أخبار لبنان
09:27
أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”
3
اسرار
23:30
أسرار الصحف 22-8-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 22-8-2025
4
آخر الأخبار
14:25
مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر
آخر الأخبار
14:25
مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر
5
خبر عاجل
13:17
الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"
خبر عاجل
13:17
الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"
6
صحف اليوم
23:39
مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الأنباء" الإلكترونية: حزب الله يحاول الضغط على الفصائل الفلسطينية للاعتراض وعدم الالتزام بتوجيهات عباس
صحف اليوم
23:39
مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الأنباء" الإلكترونية: حزب الله يحاول الضغط على الفصائل الفلسطينية للاعتراض وعدم الالتزام بتوجيهات عباس
7
خبر عاجل
12:04
أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان
خبر عاجل
12:04
أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان
8
أمن وقضاء
02:03
من شبهة انتحار إلى جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية
أمن وقضاء
02:03
من شبهة انتحار إلى جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More