مصدر لرويترز: كندا ستلغي الكثير من الرسوم الجمركية المضادة على السلع الأميركية

أعلن مصدر مطلع أن كندا ستقرر اليوم الجمعة إلغاء الكثير من الرسوم الجمركية المضادة على السلع الأميركية في بادرة حسن نية تهدف إلى استئناف محادثات التجارة المتوقفة.



وكشف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الأمر، أن الرسوم الجمركية الكندية على السيارات والصلب والألمنيوم الأميركية ستبقى سارية في الوقت الراهن.



ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.



وأسهمت هذه الأنباء في تعزيز مكاسب الدولار الكندي الذي ارتفع 0.5 بالمئة إلى 1.3837 مقابل العملة الأميركية.



وتجري كندا محادثات مع واشنطن منذ أشهر من أجل إبرام اتفاق اقتصادي وأمني جديد، لكن الجانبين لم يقتربا من التوصل إلى اتفاق.



