أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
مش أنا
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قتلى جراء هجمات في الفاشر السودانية

أخبار دولية
2025-08-22 | 13:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قتلى جراء هجمات في الفاشر السودانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قتلى جراء هجمات في الفاشر السودانية

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن 89 شخصا على الأقل قتلوا خلال 10 أيام، جراء هجمات نسبتها إلى قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر المحاصرة ومخيم أبو شوك المحاذي لها.

          

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  جيريمي لورنس: "شهدت مدينة الفاشر المحاصَرة ومخيمُ أبو شوك... هجماتٍ وحشية شنّتها قوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 89 مدنياً خلال عشرة أيام حتى 20 آب".

     

وأكد خلال إحاطة صحافية في جنيف خشيته من "أن يكون العدد الفعلي للضحايا المدنيين أعلى من ذلك بكثير"، مشددا على أن "هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تتوقف فوراً".

     

وأعرب لورنس عن "صدمة" نظرا الى أنه في آخر الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، قضى 16 منهم على ما يبدو في "عمليات إعدام بإجراءات موجزة. وقد قُتل معظمهم في مخيم أبو شوك، وكانوا ينتمون إلى قبيلة الزغاوة ذات الأصول الإفريقية".

     

واعتبر أن "هذا النمط من استهداف المدنيين والقتل المتعمد يشكّل انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي، ويؤكد مخاوفنا العميقة من تصاعد العنف بدوافع إثنية".

     

آخر الأخبار

أخبار دولية

هجمات

الفاشر

السودانية

LBCI التالي
إسرائيل تتوعد بتدمير مدينة غزة إن لم تتخل حماس عن سلاحها وتطلق الرهائن
إرنا: إيران ستناقش مع قوى أوروبية المحادثات النووية والعقوبات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-08-16

17 قتيلا في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر السودانية

LBCI
أخبار دولية
2025-07-12

الجيش السوداني يصد هجوما لقوات الدعم السريع على الفاشر

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-16

إذاعة الجيش الإسرائيليّ: عدد القتلى جراء الهجمات الإيرانية مساء الأحد ارتفع إلى 8

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-13

وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل إسرائيلية وإصابة 70 جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:59

قتلى وجرحى في انقلاب حافلة سياحية بنيويورك

LBCI
أخبار دولية
16:47

إستقالة وزير خارجية هولندا من حكومة تصريف الأعمال بسبب غزة

LBCI
أخبار دولية
14:26

كندا تلغي الرسوم على المنتجات الأميركية المتوافقة مع إتفاقية التجارة الحرة

LBCI
أخبار دولية
14:14

دوي صفارات الإنذار في تل أبيب بعد رصد صاروخ قادم من اليمن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-08-01

"رائحة أجساد النساء في فترة الإباضة تساعد الرجال على الإسترخاء"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

LBCI
أخبار دولية
2025-06-13

حسين سلامي قائد عسكري مقرب من خامنئي وعدو شرس لإسرائيل

LBCI
رياضة
2025-07-16

رسميا... ريال مدريد يعلن رحيل لوكاس فاسكيس

LBCI
فنّ
2025-08-20

وائل كفوري يُشارك فرحة ولادة ابنته "كلوفي": "عقبال العايزين" (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:16

باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل

LBCI
رياضة
13:41

فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إليك مجموعة أفكار تساعدك على بدء عمل مربح من منزلك

LBCI
أمن وقضاء
13:28

بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بلاغ بحث وتحرٍّ ضائع... ففرار المطلوب وضياع الدولارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
09:27

أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 22-8-2025

LBCI
آخر الأخبار
14:25

مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر

LBCI
خبر عاجل
13:17

الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"

LBCI
خبر عاجل
12:04

أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان

LBCI
صحف اليوم
23:39

مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الأنباء" الإلكترونية: حزب الله يحاول الضغط على الفصائل الفلسطينية للاعتراض وعدم الالتزام بتوجيهات عباس

LBCI
أمن وقضاء
05:19

تحرير مخطوف ومقتل رئيس عصابة خطف مسلّحة وإصابة أحد أفرادها أثناء عملية التحرير

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More