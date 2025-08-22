أخبار
كندا تلغي الرسوم على المنتجات الأميركية المتوافقة مع إتفاقية التجارة الحرة
أخبار دولية
2025-08-22 | 14:26
كندا تلغي الرسوم على المنتجات الأميركية المتوافقة مع إتفاقية التجارة الحرة
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الجمعة إلغاء كل الرسوم الجمركية على السلع الأميركية التي تتوافق مع اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، وذلك بعدما أعلنت واشنطن إعفاء مماثلًا في وقت سابق هذا الشهر.
وقال كارني للصحافيين بعد يوم على اتصال هاتفي مطول أجراه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "كندا لديها أفضل اتفاق من بين كل الدول مع الولايات المتحدة في الوقت الحاضر".
وعلق ترامب على ذلك قائلًا للصحافيين في البيت الأبيض إن "كارني يلغي رسومه الجمركية الانتقامية، وهو أمر أعتبره لطيفًا"، قائلًا: "أكن مودة كبيرة لكارني، أعتقد أنه شخص جيد فعلًا وأجرينا أمس مكالمة جيدة جدًا".
وأوضح كارني أن نسبة الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكندية كانت 5,6%، مشيرًا إلى أن "85% من حركتنا التجارية معفاة من الرسوم الجمركية".
وشدد على أهمية القرار الذي اتخذته واشنطن في وقت سابق هذا الشهر بالإبقاء على الإعفاءات الجمركية على جميع السلع المتوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية الموقعة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقال إن بلاده ستطبق الإعفاءات ذاتها اعتبارًا من الأول من أيلول كبادرة حسن نية، فيما تسعى لـ"تكثيف" المحادثات مع إدارة ترامب بشأن علاقة تجارية أوسع نطاقًا، مشيرًا إلى أن قرار إزالة بعض الرسوم الجمركية المقابلة يعكس التقدم في هذه المفاوضات.
وبعد إبرام الولايات المتحدة سلسلة من الاتفاقات مع شركائها الرئيسين ولا سيما الاتحاد الأوروبي، بات من الواضح برأي كارني أن إدارة ترامب ترغم الدول على "شراء مدخل إلى أكبر اقتصاد في العالم".
وأشار إلى أن متوسط الرسوم على السلع التي تدخل الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم وصل الآن إلى 16% مقارنة بـ2% قبل تولي ترامب منصبه.
ولفت إلى أن أوتاوا تركز جهودها الآن على التوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤمن مكاسب بعيدة المدى للاقتصاد الكندي.
