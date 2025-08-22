دوي صفارات الإنذار في تل أبيب بعد رصد صاروخ قادم من اليمن

دوت صفارات الإنذار في تل أبيب اليوم الجمعة بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي رصد صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.



وأشار الجيش في بيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل لاعتراض هذا التهديد.