كوريا الشمالية تقول إن قوات كوريا الجنوبية أطلقت طلقات تحذيرية قرب الحدود

اتهمت كوريا الشمالية السبت جيش جارتها الجنوبية بإطلاق طلقات تحذيرية على قواتها قرب الحدود، محذّرة من أن ذلك يهدد برفع التوترات إلى مستويات "لا يمكن السيطرة عليها".



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نقلا عن بيان صادر عن الجنرال في الجيش كو جونغ تشول، إن الحادثة وقعت الثلاثاء بينما كان جنود كوريون شماليون يعملون على إغلاق الحدود المحصنة بشكل دائم.



ووصف كو الحادثة بأنها "استفزاز خطير"، وقال إن الجيش الكوري الجنوبي استخدم مدفعا رشاشا لإطلاق أكثر من عشر طلقات تحذيرية تجاه قوات الشمال.



وأضاف "إن هذا مقدمة خطيرة للغاية من شأنها أن تدفع حتما الوضع في منطقة الحدود الجنوبية حيث يتمركز عدد كبير من القوات في مواجهة مع بعضها البعض إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها".



وردت سيول السبت قائلة إن جنودها أطلقوا طلقات تحذيرية بعد أن عبرت قوات كورية شمالية الحدود لفترة وجيزة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

