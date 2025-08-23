مادورو يندد بنشر الولايات المتحدة سفنا حربية قبالة سواحل فنزويلا

ندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة بنشر الولايات المتحدة ثلاث سفن حربية قبالة سواحل بلاده في إطار جهودها لمكافحة تهريب المخدرات، واصفا هذه العملية بأنها محاولة "غير شرعية" لتغيير النظام في فنزويلا.



وعززت إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطها على مادورو بمضاعفة المكافأة المالية المرصودة لمن يساعد في القبض عليه بتهم تهريب مخدرات إلى 50 مليون دولار.



وأكد مصدر أميركي لوكالة فرانس برس في وقت سابق هذا الأسبوع، أن ثلاث مدمرات تحمل صواريخ موجهة تتجه إلى المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا.



وذكرت وسائل إعلام أميركية أنه من المحتمل أيضا نشر أربعة آلاف جندي من المارينز.