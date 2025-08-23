أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
32
o
متن
32
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
30
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
32
o
متن
32
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل خمسة أشخاص في انقلاب حافلة تقل سياحا في ولاية نيويورك
أخبار دولية
2025-08-23 | 00:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مقتل خمسة أشخاص في انقلاب حافلة تقل سياحا في ولاية نيويورك
قتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون بجروح جراء انقلاب حافلة تقلّ قرابة 50 سائحا، بينهم أطفال، على طريق سريع في شمال ولاية نيويورك الأميركية، بحسب ما أعلنت الشرطة.
وقال قائد شرطة نيويورك أندريه راي من موقع الحادث مساء الجمعة "يُعتقد أن سائق الحافلة تشتت تركيزه وفقد السيطرة وصحح مساره أكثر من اللازم وانتهى به الأمر هناك" في مجرى، قبل أن يعطي أول حصيلة للضحايا.
أضاف راي أن لا أحد من المصابين في حال حرجة، والعديد منهم تلقوا العلاج وغادروا.
وأفادت وسائل إعلام أميركية في وقت سابق أن 54 شخصا كانوا على متن الحافلة ولم يقتل أي طفل، خلافا لما ذكرته الشرطة في وقت سابق.
أخبار دولية
أشخاص
انقلاب
حافلة
سياحا
ولاية
نيويورك
التالي
وزير الخارجية الهولندي يستقيل بعد اخفاق الحكومة في فرض عقوبات على إسرائيل
نائب وزير الخزانة الأميركي يغادر منصبه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-08-13
مقتل 6 أشخاص واصابة 43 آخرين في انقلاب حافلة تقل زوارا ايرانيين في جنوب العراق
أخبار دولية
2025-08-13
مقتل 6 أشخاص واصابة 43 آخرين في انقلاب حافلة تقل زوارا ايرانيين في جنوب العراق
0
أخبار دولية
16:59
قتلى وجرحى في انقلاب حافلة سياحية بنيويورك
أخبار دولية
16:59
قتلى وجرحى في انقلاب حافلة سياحية بنيويورك
0
أخبار دولية
2025-08-02
مقتل خمسة أشخاص بانهيار في منجم ذهب في بوليفيا
أخبار دولية
2025-08-02
مقتل خمسة أشخاص بانهيار في منجم ذهب في بوليفيا
0
أخبار دولية
2025-07-19
21 قتيلا إثر انقلاب حافلة في جنوب إيران
أخبار دولية
2025-07-19
21 قتيلا إثر انقلاب حافلة في جنوب إيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:05
ولاية تكساس تقر خارطة جديدة لدوائرها الانتخابية بطلب من ترامب
أخبار دولية
04:05
ولاية تكساس تقر خارطة جديدة لدوائرها الانتخابية بطلب من ترامب
0
أخبار دولية
00:26
فرنسا تستدعي سفيرة إيطاليا بعد تصريحات "غير مقبولة" لسالفيني
أخبار دولية
00:26
فرنسا تستدعي سفيرة إيطاليا بعد تصريحات "غير مقبولة" لسالفيني
0
أخبار دولية
00:20
وزير الخارجية الهولندي يستقيل بعد اخفاق الحكومة في فرض عقوبات على إسرائيل
أخبار دولية
00:20
وزير الخارجية الهولندي يستقيل بعد اخفاق الحكومة في فرض عقوبات على إسرائيل
0
أخبار دولية
00:03
نائب وزير الخزانة الأميركي يغادر منصبه
أخبار دولية
00:03
نائب وزير الخزانة الأميركي يغادر منصبه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-07-22
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-07-22
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... إليكم تفاصيل الطقس
0
أخبار لبنان
2025-04-28
الأمين العام لجمعية مصارف لبنان: خطة التعافي تتطلب رؤية واقعية تضمن حقوق المودعين واستمرارية القطاع المصرفي
أخبار لبنان
2025-04-28
الأمين العام لجمعية مصارف لبنان: خطة التعافي تتطلب رؤية واقعية تضمن حقوق المودعين واستمرارية القطاع المصرفي
0
اقتصاد
2025-07-24
عربيد في اللقاء التشاركي مع حاكم مصرف لبنان: الودائع ليست أرقامًا مجمّدة بل أعمارٌ مكدّسة وثقة محطّمة
اقتصاد
2025-07-24
عربيد في اللقاء التشاركي مع حاكم مصرف لبنان: الودائع ليست أرقامًا مجمّدة بل أعمارٌ مكدّسة وثقة محطّمة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل
0
رياضة
13:41
فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤
رياضة
13:41
فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إليك مجموعة أفكار تساعدك على بدء عمل مربح من منزلك
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إليك مجموعة أفكار تساعدك على بدء عمل مربح من منزلك
0
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بلاغ بحث وتحرٍّ ضائع... ففرار المطلوب وضياع الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بلاغ بحث وتحرٍّ ضائع... ففرار المطلوب وضياع الدولارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:27
أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”
أخبار لبنان
09:27
أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”
2
آخر الأخبار
14:25
مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر
آخر الأخبار
14:25
مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر
3
خبر عاجل
13:17
الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"
خبر عاجل
13:17
الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"
4
خبر عاجل
12:04
أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان
خبر عاجل
12:04
أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان
5
أخبار لبنان
01:26
بيان لمعتقلي الثورة السورية في لبنان ردًا على تصريح مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية للـ LBCI
أخبار لبنان
01:26
بيان لمعتقلي الثورة السورية في لبنان ردًا على تصريح مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية للـ LBCI
6
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
7
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
8
اسرار
23:30
أسرار الصحف 23-08-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 23-08-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More