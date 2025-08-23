مقتل خمسة أشخاص في انقلاب حافلة تقل سياحا في ولاية نيويورك

قتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون بجروح جراء انقلاب حافلة تقلّ قرابة 50 سائحا، بينهم أطفال، على طريق سريع في شمال ولاية نيويورك الأميركية، بحسب ما أعلنت الشرطة.



وقال قائد شرطة نيويورك أندريه راي من موقع الحادث مساء الجمعة "يُعتقد أن سائق الحافلة تشتت تركيزه وفقد السيطرة وصحح مساره أكثر من اللازم وانتهى به الأمر هناك" في مجرى، قبل أن يعطي أول حصيلة للضحايا.



أضاف راي أن لا أحد من المصابين في حال حرجة، والعديد منهم تلقوا العلاج وغادروا.



وأفادت وسائل إعلام أميركية في وقت سابق أن 54 شخصا كانوا على متن الحافلة ولم يقتل أي طفل، خلافا لما ذكرته الشرطة في وقت سابق.

