سيول جارفة وأمطار غزيرة في محافظات في شمال اليمن وشرقها

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب آخرون في عدد من محافظات شمال اليمن وشرقها جراء سيول جارفة وأمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين.



وقالت مصادر محلية في محافظة حجة شمال غرب البلاد لرويترز إنّ ثلاثة أطفال أشقاء تترواح أعمارهم بين خمسة و11 عامًا توفوا اليوم، جراء انهيار منزلهم.



ولفتت المصادر إلى أنّ الأمطار الغزيرة، التي تشهدها مناطق عديدة في حجة ألحقت دمارًا واسعًا في منازل وممتلكات مئات النازحين في منطقة عبس غربي المحافظة.