إرنا: قوات الأمن قتلت ستة مسلحين بالرصاص في اشتباك في جنوب شرق إيران

أخبار دولية
2025-08-23 | 10:35
إرنا: قوات الأمن قتلت ستة مسلحين بالرصاص في اشتباك في جنوب شرق إيران
إرنا: قوات الأمن قتلت ستة مسلحين بالرصاص في اشتباك في جنوب شرق إيران

قتلت قوات الأمن الإيرانية ستة مسلحين بالرصاص في اشتباك في جنوب شرق إيران، وفق ما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا).
 
وجاءت الواقعة بعد يوم من مقتل خمسة من أفراد الشرطة في اشتباكات مسلحة في المنطقة المضطربة.
 
ويشهد جنوب شرق إيران اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن وجماعات مسلحة، منها انفصاليون ومتشددون سنة يقولون إنهم يقاتلون من أجل مزيد من الحقوق والحكم الذاتيّ.
 
وتقول طهران إنّ بعض هذه الجماعات على صلة بقوى أجنبية ومتورطون في عمليات تهريب عبر الحدود وأنشطة تمرد.

آخر الأخبار

أخبار دولية

الأمن

مسلحين

بالرصاص

اشتباك

إيران

مادورو يندد بنشر الولايات المتحدة سفنا حربية قبالة سواحل فنزويلا
قتلى وجرحى في انقلاب حافلة سياحية بنيويورك
مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار دولية
2025-08-16

مقتل شرطي في اشتباك مع مسلّحين في جنوب شرق إيران

LBCI
أخبار دولية
2025-07-26

مقتل ستة أشخاص عند اقتحام مسلحين محكمة في إيران

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-08

الجيش الباكستاني: مقتل 33 مسلحا في اشتباك على الحدود مع أفغانستان

LBCI
أخبار دولية
2025-08-22

وكالة: مسلحون يهاجمون دورية للشرطة في جنوب شرق إيران

LBCI
أخبار دولية
11:04

اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على تعزيز العلاقات في بيئة تشهد "تحديات"

LBCI
أخبار دولية
10:31

سيول جارفة وأمطار غزيرة في محافظات في شمال اليمن وشرقها

LBCI
أخبار دولية
10:30

الهند تعلّق إرسال الطرود البريدية الى الولايات المتحدة على خلفية تعرفات ترامب

LBCI
أخبار دولية
10:18

تأجيل اختيار أعضاء مجلس الشعب في 3 محافظات سورية

LBCI
آخر الأخبار
09:17

يديعوت أحرونوت: سلاح الجو يحقق في سبب فشل اعتراض صاروخ يمنيّ بعد انفجار جزء منه في فناء منزل وسط إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
11:53

الرئيس عون استقبل عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون والوفد المرافق

LBCI
أخبار لبنان
09:24

النيران تواصل التهام مساحات واسعة من جرود الهرمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بلاغ بحث وتحرٍّ ضائع... ففرار المطلوب وضياع الدولارات

LBCI
آخر الأخبار
07:22

منظمة الأغذية والزراعة تطالب بإنقاذ عاجل لقطاع غزة وسط تفاقم المجاعة

LBCI
آخر الأخبار
07:04

تيار المستقبل يفتتح مؤتمره السنوي في البقاع الغربي: "الشباب يصنعون المستقبل"

LBCI
آخر الأخبار
07:01

زيلينسكي يتمسك برفض التنازل عن الأراضي وترامب يهدد بعقوبات على روسيا

LBCI
آخر الأخبار
06:58

ترامب يجدد دعم سيطرة إسرائيل الكاملة على غزة رغم رفض أهالي الأسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:16

باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل

LBCI
رياضة
13:41

فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين

LBCI
أمن وقضاء
09:19

في مطار بيروت... توقيف برازيلي ابتلع 133 كبسولة كوكايين لتهريبها إلى لبنان

LBCI
أمن وقضاء
09:58

"هل يوجد عصابات لخطف الفتيات في لبنان؟"... قوى الأمن تطمئن المواطنين

LBCI
أمن وقضاء
06:05

أمن الدولة يوقف موظفًا رسمياً استغل شبكة الكهرباء لمصلحته الخاصة

LBCI
آخر الأخبار
14:25

مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر

LBCI
خبر عاجل
13:17

الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"

LBCI
حال الطقس
09:43

ارتفاع محدود بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
آخر الأخبار
01:26

بيان لمعتقلي الثورة السورية في لبنان ردًا على تصريح مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية للـ LBCI

LBCI
أمن وقضاء
13:28

بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم

