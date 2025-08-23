أخبار
إرنا: قوات الأمن قتلت ستة مسلحين بالرصاص في اشتباك في جنوب شرق إيران
أخبار دولية
2025-08-23 | 10:35
قتلت قوات الأمن الإيرانية ستة مسلحين بالرصاص في اشتباك في جنوب شرق إيران، وفق ما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا).
وجاءت الواقعة بعد يوم من مقتل خمسة من أفراد الشرطة في اشتباكات مسلحة في المنطقة المضطربة.
ويشهد جنوب شرق إيران اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن وجماعات مسلحة، منها انفصاليون ومتشددون سنة يقولون إنهم يقاتلون من أجل مزيد من الحقوق والحكم الذاتيّ.
وتقول طهران إنّ بعض هذه الجماعات على صلة بقوى أجنبية ومتورطون في عمليات تهريب عبر الحدود وأنشطة تمرد.
أخبار دولية
مادورو يندد بنشر الولايات المتحدة سفنا حربية قبالة سواحل فنزويلا
قتلى وجرحى في انقلاب حافلة سياحية بنيويورك
أخبار دولية
2025-08-16
مقتل شرطي في اشتباك مع مسلّحين في جنوب شرق إيران
أخبار دولية
أخبار دولية
2025-07-26
مقتل ستة أشخاص عند اقتحام مسلحين محكمة في إيران
آخر الأخبار
2025-08-08
الجيش الباكستاني: مقتل 33 مسلحا في اشتباك على الحدود مع أفغانستان
أخبار دولية
2025-08-22
وكالة: مسلحون يهاجمون دورية للشرطة في جنوب شرق إيران
أخبار دولية
11:04
اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على تعزيز العلاقات في بيئة تشهد "تحديات"
أخبار دولية
10:31
سيول جارفة وأمطار غزيرة في محافظات في شمال اليمن وشرقها
أخبار دولية
10:30
الهند تعلّق إرسال الطرود البريدية الى الولايات المتحدة على خلفية تعرفات ترامب
أخبار دولية
10:18
تأجيل اختيار أعضاء مجلس الشعب في 3 محافظات سورية
آخر الأخبار
09:17
يديعوت أحرونوت: سلاح الجو يحقق في سبب فشل اعتراض صاروخ يمنيّ بعد انفجار جزء منه في فناء منزل وسط إسرائيل
آخر الأخبار
11:53
الرئيس عون استقبل عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون والوفد المرافق
أخبار لبنان
09:24
النيران تواصل التهام مساحات واسعة من جرود الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بلاغ بحث وتحرٍّ ضائع... ففرار المطلوب وضياع الدولارات
آخر الأخبار
07:22
منظمة الأغذية والزراعة تطالب بإنقاذ عاجل لقطاع غزة وسط تفاقم المجاعة
آخر الأخبار
07:04
تيار المستقبل يفتتح مؤتمره السنوي في البقاع الغربي: "الشباب يصنعون المستقبل"
آخر الأخبار
07:01
زيلينسكي يتمسك برفض التنازل عن الأراضي وترامب يهدد بعقوبات على روسيا
آخر الأخبار
06:58
ترامب يجدد دعم سيطرة إسرائيل الكاملة على غزة رغم رفض أهالي الأسرى
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل
رياضة
13:41
فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
أمن وقضاء
09:19
في مطار بيروت... توقيف برازيلي ابتلع 133 كبسولة كوكايين لتهريبها إلى لبنان
أمن وقضاء
09:58
"هل يوجد عصابات لخطف الفتيات في لبنان؟"... قوى الأمن تطمئن المواطنين
أمن وقضاء
06:05
أمن الدولة يوقف موظفًا رسمياً استغل شبكة الكهرباء لمصلحته الخاصة
آخر الأخبار
14:25
مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر
خبر عاجل
13:17
الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"
حال الطقس
09:43
ارتفاع محدود بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
آخر الأخبار
01:26
بيان لمعتقلي الثورة السورية في لبنان ردًا على تصريح مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية للـ LBCI
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
