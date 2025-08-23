إرنا: قوات الأمن قتلت ستة مسلحين بالرصاص في اشتباك في جنوب شرق إيران

قتلت قوات الأمن الإيرانية ستة مسلحين بالرصاص في اشتباك في جنوب شرق إيران، وفق ما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا).



وجاءت الواقعة بعد يوم من مقتل خمسة من أفراد الشرطة في اشتباكات مسلحة في المنطقة المضطربة.



ويشهد جنوب شرق إيران اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن وجماعات مسلحة، منها انفصاليون ومتشددون سنة يقولون إنهم يقاتلون من أجل مزيد من الحقوق والحكم الذاتيّ.



وتقول طهران إنّ بعض هذه الجماعات على صلة بقوى أجنبية ومتورطون في عمليات تهريب عبر الحدود وأنشطة تمرد.