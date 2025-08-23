أخبار
الهند تعلّق إرسال الطرود البريدية الى الولايات المتحدة على خلفية تعرفات ترامب
أخبار دولية
2025-08-23 | 10:30
شارك
شارك
الهند تعلّق إرسال الطرود البريدية الى الولايات المتحدة على خلفية تعرفات ترامب
أعلنت الهند أنها ستعلق بشكل موقت إرسال الطرود البريدية الى الولايات المتحدة بسبب الاضطراب الناتج من التعرفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتحذو بذلك حذو شركات بريد أوروبية.
وتأتي الخطوة الهندية التي تتضمن استثناءات محدودة، قبل أقل من أسبوع على بدء الإدارة الأميركية تطبيق قرارها إلغاء إعفاء الطرود البريدية المنخفضة القيمة من الرسوم الجمركية.
وأوضحت وزارة التواصل الهندية أن الأمر التنفيذي الصادر الشهر الماضي يطلب الى شركات النقل أو غيرها من "الأطراف المؤهلة" المعتمدة من السلطات الأميركية، تحصيل الرسوم.
الا أنها أشارت الى أن "العديد من الاجراءات الأساسية المرتبطة باختيار الأطراف المؤهلة وإجراءات تحصيل الرسوم وتحويلها، تبقى غير محددة".
وأكدت أنه بناء على ذلك "أفادت شركات النقل الى الولايات المتحدة بأنها غير قادرة على استقبال الطرود البريدية بعد 25 آب 2025، معللة ذلك بنقص الجاهزية التشغيلية والتقنية".
ونتيجة لذلك، ستعلّق دائرة البريد الهندية اعتبارا من الاثنين تلقي "كل أنواع الأغراض البريدية" المعدة للإرسال الى الولايات المتحدة، باستثناء الرسائل والمستندات والهدايا التي لا تتجاوز قيمتها 100 دولار.
وسيتواصل في المقابل "قبول الفئات المستثناة ونقلها الى الولايات المتحدة، في انتظار مزيد من الإيضاحات من دائرة الجمارك والحدود والخدمات البريدية في الولايات المتحدة".
ويأتي الإعلان الهندي غداة إجراءات مشابهة من خدمات بريدية أوروبية.
وقالت شركة البريد الفرنسية "لا بوست" لوكالة فرانس برس الجمعة إنها ستعلق إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الإثنين، باستثناء الهدايا التي تقل قيمتها عن 100 يورو.
كما يعتزم البريد الألماني الحدّ من عدد الطرود والبضائع المرسلة "بصورة موقتة"، وفق ما أعلنت مجموعة "دي إتش إل" الجمعة، على أن تستثنى كذلك الطرود المصرّح عنها على أنها هدايا وتلك التي لا تتخطّى قيمتها 100 دولار.
وكانت الإدارة الأميركية أكدت أنها ستلغي إعفاء الطرود الصغيرة التي تدخل الولايات المتحدة من الرسوم اعتبارا من 29 آب الحالي.
الهند
الطرود البريدية
الولايات المتحدة
تعرفات
ترامب
التالي
مادورو يندد بنشر الولايات المتحدة سفنا حربية قبالة سواحل فنزويلا
قتلى وجرحى في انقلاب حافلة سياحية بنيويورك
السابق
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2025-06-06
قاضية تعلق موقتًا حظر ترامب دخول طلاب جامعة هارفرد الأجانب إلى الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-06-06
قاضية تعلق موقتًا حظر ترامب دخول طلاب جامعة هارفرد الأجانب إلى الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
2025-07-15
الولايات المتحدة تفرض تعرفات بنسبة 17% على واردات الطماطم المكسيكية
أخبار دولية
2025-07-15
الولايات المتحدة تفرض تعرفات بنسبة 17% على واردات الطماطم المكسيكية
0
أخبار دولية
2025-07-29
ترامب: قد لا أحضر قِمة قادة مجموعة العشرين المقبلة وأرسل ممثلًا آخر عن الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-07-29
ترامب: قد لا أحضر قِمة قادة مجموعة العشرين المقبلة وأرسل ممثلًا آخر عن الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
2025-07-14
ترامب: الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا
أخبار دولية
2025-07-14
ترامب: الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا
اخترنا لكم
0
أخبار دولية
14:51
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة كانت متجهة إلى موسكو... وإغلاق مطارات بوسط البلاد
أخبار دولية
14:51
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة كانت متجهة إلى موسكو... وإغلاق مطارات بوسط البلاد
0
أخبار دولية
13:47
إيران: مقتل ستة أعضاء في مجموعة مرتبطة بإسرائيل
أخبار دولية
13:47
إيران: مقتل ستة أعضاء في مجموعة مرتبطة بإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضغط الشعبي الإسرائيلي يزداد على حكومة نتنياهو... وتحركات في الشارع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضغط الشعبي الإسرائيلي يزداد على حكومة نتنياهو... وتحركات في الشارع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المجاعة في غزة... بين الإعتراف بها والسكوت عنها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المجاعة في غزة... بين الإعتراف بها والسكوت عنها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
0
آخر الأخبار
14:10
بن غفير ردا على غانتس: رأينا الفرق بين الحكومة مع غانتس والحكومة بدونه في إيران ولبنان وسوريا ورفح
آخر الأخبار
14:10
بن غفير ردا على غانتس: رأينا الفرق بين الحكومة مع غانتس والحكومة بدونه في إيران ولبنان وسوريا ورفح
0
أخبار لبنان
2025-08-12
القيمومة في البطريركية المارونية: حريق المجمّع في زوق مصبح ناتج عن ماس في الكهرباء وتم استدراكه مباشرة
أخبار لبنان
2025-08-12
القيمومة في البطريركية المارونية: حريق المجمّع في زوق مصبح ناتج عن ماس في الكهرباء وتم استدراكه مباشرة
0
أخبار لبنان
2025-06-16
طيران الشرق الأوسط: لا نسير أي رحلات من وإلى أنطاليا وأضنة
أخبار لبنان
2025-06-16
طيران الشرق الأوسط: لا نسير أي رحلات من وإلى أنطاليا وأضنة
0
حال الطقس
09:43
ارتفاع محدود بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
09:43
ارتفاع محدود بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
بالفيديو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضغط الشعبي الإسرائيلي يزداد على حكومة نتنياهو... وتحركات في الشارع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضغط الشعبي الإسرائيلي يزداد على حكومة نتنياهو... وتحركات في الشارع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المجاعة في غزة... بين الإعتراف بها والسكوت عنها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المجاعة في غزة... بين الإعتراف بها والسكوت عنها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
البندورة اللبنانية من المائدة التقليدية إلى ترند الصيف والمهرجانات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
البندورة اللبنانية من المائدة التقليدية إلى ترند الصيف والمهرجانات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
فيديو رمي بلوك في بحر الروشة حيّر الناس… والسبب أبسط مما توقّعوا
تقارير نشرة الاخبار
13:25
فيديو رمي بلوك في بحر الروشة حيّر الناس… والسبب أبسط مما توقّعوا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترتيبات جديدة في مطار بيروت لمواجهة الازدحام
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترتيبات جديدة في مطار بيروت لمواجهة الازدحام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في عيدها الأربعين... أوّل ما شاهدتموه على الـ"ال بي سي أي"
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في عيدها الأربعين... أوّل ما شاهدتموه على الـ"ال بي سي أي"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بين وساطات الخارج وحسابات الداخل… العلاقات اللبنانية - السورية على مفترق حذر
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بين وساطات الخارج وحسابات الداخل… العلاقات اللبنانية - السورية على مفترق حذر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
جرود بعلبك لم تعد آمنة للعصابات... اشتباك بين المغاور ومقتل رئيس عصابة خطف
تقارير نشرة الاخبار
13:13
جرود بعلبك لم تعد آمنة للعصابات... اشتباك بين المغاور ومقتل رئيس عصابة خطف
0
أخبار دولية
13:08
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعلن إرجاء الانتخابات في 3 محافظات... وهذا ما قاله نوار نجمة للـLBCI
أخبار دولية
13:08
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعلن إرجاء الانتخابات في 3 محافظات... وهذا ما قاله نوار نجمة للـLBCI
الأكثر قراءة
1
أمن وقضاء
09:19
في مطار بيروت... توقيف برازيلي ابتلع 133 كبسولة كوكايين لتهريبها إلى لبنان
أمن وقضاء
09:19
في مطار بيروت... توقيف برازيلي ابتلع 133 كبسولة كوكايين لتهريبها إلى لبنان
2
أمن وقضاء
09:58
"هل يوجد عصابات لخطف الفتيات في لبنان؟"... قوى الأمن تطمئن المواطنين
أمن وقضاء
09:58
"هل يوجد عصابات لخطف الفتيات في لبنان؟"... قوى الأمن تطمئن المواطنين
3
أمن وقضاء
06:05
أمن الدولة يوقف موظفًا رسمياً استغل شبكة الكهرباء لمصلحته الخاصة
أمن وقضاء
06:05
أمن الدولة يوقف موظفًا رسمياً استغل شبكة الكهرباء لمصلحته الخاصة
4
أخبار دولية
12:41
رسالة من السيدة الأولى في تركيا الى ميلانيا ترامب... وهذا ما جاء فيها
أخب
12:41
رسالة من السيدة الأولى في تركيا الى ميلانيا ترامب... وهذا ما جاء فيها
5
حال الطقس
09:43
ارتفاع محدود بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
09:43
ارتفاع محدود بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
6
آخر الأخبار
01:26
بيان لمعتقلي الثورة السورية في لبنان ردًا على تصريح مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية للـ LBCI
آخر الأخبار
01:26
بيان لمعتقلي الثورة السورية في لبنان ردًا على تصريح مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية للـ LBCI
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 23-08-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 23-08-2025
8
أمن وقضاء
06:34
قوى الامن: إقفال طريق المتن السريع غدا بسبب سباق الدراجات الهوائية
أمن وقضاء
06:34
قوى الامن: إقفال طريق المتن السريع غدا بسبب سباق الدراجات الهوائية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
