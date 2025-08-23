اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على تعزيز العلاقات في بيئة تشهد "تحديات"

اتفق الزعيمان الياباني والكوري الجنوبي على تعزيز التعاون الثنائي في ظل بيئة تشهد "تحديات"، وذلك خلال لقائهما في طوكيو.



ولطالما توترت العلاقات بين الدولتين الجارتين بسبب نزاعات على أراض ولجوء اليابان الى العمل القسري خلال احتلالها شبه الجزيرة الكورية طوال عقود في القرن العشرين. لكنهما حققتا تقاربا في السنوات الأخيرة، وتجاوزتا خلافاتهما التاريخية من أجل التصدي بشكل أفضل للتهديدات النووية لكوريا الشمالية.



وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في بيان مشترك عقب الاجتماع: "في ظل البيئة الاستراتيجية التي تشهد تحديات متزايدة محيطة بالبلدين، تتزايد أهمية العلاقات اليابانية الكورية الجنوبية والتعاون بين طوكيو وسيول وواشنطن".



وهذه المرة الأولى التي يختار فيها رئيس كوريا الجنوبية اليابان لأول زيارة رسمية ثنائية منذ عام 1965، عندما تم تطبيع العلاقات الدبلوماسية.



وقال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ: "أعتقد أن هذا في ذاته يحمل معنى بالغ الأهمية، ويوضح مدى الأهمية التي نوليها للعلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان".



وأشار إيشيبا إلى "وجود قضايا صعبة قائمة كوننا دولتين متجاورتين"، قائلا: "سنواصل مع ذلك اتباع سياسات متسقة".



وناقش الزعيمان قضايا الدفاع والأمن الاقتصادي والاجتماعي التي يواجهها البلدان، مثل انخفاض معدلات المواليد.



وسعى يون سوك يول، سلف لي، إلى التقريب بين البلدين، وأفضت مساعيه إلى محادثات ثلاثية لهما مع حليفهما المشترك الولايات المتحدة.



لكن عزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية وإقالته من منصبه في نيسان أديا إلى انتخابات مبكرة في حزيران فاز بها لي.



وسبق أن اتخذ لي موقفا أكثر تشددا تجاه اليابان مقارنة بيون.



لكنه قال السبت: "منذ تنصيبي، أكدت أن بلدينا شريكان لا ينفصلان - جاران يتقاسمان ساحة أمامية، ويتعين عليهما التعاون الوثيق من أجل السلام والازدهار".

