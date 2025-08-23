أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على تعزيز العلاقات في بيئة تشهد "تحديات"
أخبار دولية
2025-08-23 | 11:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على تعزيز العلاقات في بيئة تشهد "تحديات"
اتفق الزعيمان الياباني والكوري الجنوبي على تعزيز التعاون الثنائي في ظل بيئة تشهد "تحديات"، وذلك خلال لقائهما في طوكيو.
ولطالما توترت العلاقات بين الدولتين الجارتين بسبب نزاعات على أراض ولجوء اليابان الى العمل القسري خلال احتلالها شبه الجزيرة الكورية طوال عقود في القرن العشرين. لكنهما حققتا تقاربا في السنوات الأخيرة، وتجاوزتا خلافاتهما التاريخية من أجل التصدي بشكل أفضل للتهديدات النووية لكوريا الشمالية.
وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في بيان مشترك عقب الاجتماع: "في ظل البيئة الاستراتيجية التي تشهد تحديات متزايدة محيطة بالبلدين، تتزايد أهمية العلاقات اليابانية الكورية الجنوبية والتعاون بين طوكيو وسيول وواشنطن".
وهذه المرة الأولى التي يختار فيها رئيس كوريا الجنوبية اليابان لأول زيارة رسمية ثنائية منذ عام 1965، عندما تم تطبيع العلاقات الدبلوماسية.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ: "أعتقد أن هذا في ذاته يحمل معنى بالغ الأهمية، ويوضح مدى الأهمية التي نوليها للعلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان".
وأشار إيشيبا إلى "وجود قضايا صعبة قائمة كوننا دولتين متجاورتين"، قائلا: "سنواصل مع ذلك اتباع سياسات متسقة".
وناقش الزعيمان قضايا الدفاع والأمن الاقتصادي والاجتماعي التي يواجهها البلدان، مثل انخفاض معدلات المواليد.
وسعى يون سوك يول، سلف لي، إلى التقريب بين البلدين، وأفضت مساعيه إلى محادثات ثلاثية لهما مع حليفهما المشترك الولايات المتحدة.
لكن عزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية وإقالته من منصبه في نيسان أديا إلى انتخابات مبكرة في حزيران فاز بها لي.
وسبق أن اتخذ لي موقفا أكثر تشددا تجاه اليابان مقارنة بيون.
لكنه قال السبت: "منذ تنصيبي، أكدت أن بلدينا شريكان لا ينفصلان - جاران يتقاسمان ساحة أمامية، ويتعين عليهما التعاون الوثيق من أجل السلام والازدهار".
أخبار دولية
اليابان
كوريا الجنوبية
شيغيرو إيشيبا
لي جاي ميونغ
التالي
مادورو يندد بنشر الولايات المتحدة سفنا حربية قبالة سواحل فنزويلا
قتلى وجرحى في انقلاب حافلة سياحية بنيويورك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-07-07
ترامب يعلن أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على اليابان وكوريا الجنوبية
أخبار دولية
2025-07-07
ترامب يعلن أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على اليابان وكوريا الجنوبية
0
أخبار دولية
2025-06-07
اليابان: "تقدم" لكن "لا اتفاق" في المحادثات مع واشنطن حول الرسوم الجمركية
أخبار دولية
2025-06-07
اليابان: "تقدم" لكن "لا اتفاق" في المحادثات مع واشنطن حول الرسوم الجمركية
0
أخبار دولية
2025-08-11
تدريبات عسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا الشهر... وكوريا الشمالية تتعهد بإجراءات مضادة
أخبار دولية
2025-08-11
تدريبات عسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا الشهر... وكوريا الشمالية تتعهد بإجراءات مضادة
0
أخبار دولية
2025-06-04
انتخاب لي جاي-ميونغ رئيسا لكوريا الجنوبية
أخبار دولية
2025-06-04
انتخاب لي جاي-ميونغ رئيسا لكوريا الجنوبية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:51
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة كانت متجهة إلى موسكو... وإغلاق مطارات بوسط البلاد
أخبار دولية
14:51
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة كانت متجهة إلى موسكو... وإغلاق مطارات بوسط البلاد
0
أخبار دولية
13:47
إيران: مقتل ستة أعضاء في مجموعة مرتبطة بإسرائيل
أخبار دولية
13:47
إيران: مقتل ستة أعضاء في مجموعة مرتبطة بإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضغط الشعبي الإسرائيلي يزداد على حكومة نتنياهو... وتحركات في الشارع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضغط الشعبي الإسرائيلي يزداد على حكومة نتنياهو... وتحركات في الشارع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المجاعة في غزة... بين الإعتراف بها والسكوت عنها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المجاعة في غزة... بين الإعتراف بها والسكوت عنها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:10
بن غفير ردا على غانتس: رأينا الفرق بين الحكومة مع غانتس والحكومة بدونه في إيران ولبنان وسوريا ورفح
آخر الأخبار
14:10
بن غفير ردا على غانتس: رأينا الفرق بين الحكومة مع غانتس والحكومة بدونه في إيران ولبنان وسوريا ورفح
0
أخبار لبنان
2025-08-12
القيمومة في البطريركية المارونية: حريق المجمّع في زوق مصبح ناتج عن ماس في الكهرباء وتم استدراكه مباشرة
أخبار لبنان
2025-08-12
القيمومة في البطريركية المارونية: حريق المجمّع في زوق مصبح ناتج عن ماس في الكهرباء وتم استدراكه مباشرة
0
أخبار لبنان
2025-06-16
طيران الشرق الأوسط: لا نسير أي رحلات من وإلى أنطاليا وأضنة
أخبار لبنان
2025-06-16
طيران الشرق الأوسط: لا نسير أي رحلات من وإلى أنطاليا وأضنة
0
حال الطقس
09:43
ارتفاع محدود بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
09:43
ارتفاع محدود بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضغط الشعبي الإسرائيلي يزداد على حكومة نتنياهو... وتحركات في الشارع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضغط الشعبي الإسرائيلي يزداد على حكومة نتنياهو... وتحركات في الشارع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المجاعة في غزة... بين الإعتراف بها والسكوت عنها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المجاعة في غزة... بين الإعتراف بها والسكوت عنها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
البندورة اللبنانية من المائدة التقليدية إلى ترند الصيف والمهرجانات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
البندورة اللبنانية من المائدة التقليدية إلى ترند الصيف والمهرجانات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
فيديو رمي بلوك في بحر الروشة حيّر الناس… والسبب أبسط مما توقّعوا
تقارير نشرة الاخبار
13:25
فيديو رمي بلوك في بحر الروشة حيّر الناس… والسبب أبسط مما توقّعوا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترتيبات جديدة في مطار بيروت لمواجهة الازدحام
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترتيبات جديدة في مطار بيروت لمواجهة الازدحام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في عيدها الأربعين... أوّل ما شاهدتموه على الـ"ال بي سي أي"
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في عيدها الأربعين... أوّل ما شاهدتموه على الـ"ال بي سي أي"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بين وساطات الخارج وحسابات الداخل… العلاقات اللبنانية - السورية على مفترق حذر
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بين وساطات الخارج وحسابات الداخل… العلاقات اللبنانية - السورية على مفترق حذر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
جرود بعلبك لم تعد آمنة للعصابات... اشتباك بين المغاور ومقتل رئيس عصابة خطف
تقارير نشرة الاخبار
13:13
جرود بعلبك لم تعد آمنة للعصابات... اشتباك بين المغاور ومقتل رئيس عصابة خطف
0
أخبار دولية
13:08
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعلن إرجاء الانتخابات في 3 محافظات... وهذا ما قاله نوار نجمة للـLBCI
أخبار دولية
13:08
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعلن إرجاء الانتخابات في 3 محافظات... وهذا ما قاله نوار نجمة للـLBCI
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:19
في مطار بيروت... توقيف برازيلي ابتلع 133 كبسولة كوكايين لتهريبها إلى لبنان
أمن وقضاء
09:19
في مطار بيروت... توقيف برازيلي ابتلع 133 كبسولة كوكايين لتهريبها إلى لبنان
2
أمن وقضاء
09:58
"هل يوجد عصابات لخطف الفتيات في لبنان؟"... قوى الأمن تطمئن المواطنين
أمن وقضاء
09:58
"هل يوجد عصابات لخطف الفتيات في لبنان؟"... قوى الأمن تطمئن المواطنين
3
أمن وقضاء
06:05
أمن الدولة يوقف موظفًا رسمياً استغل شبكة الكهرباء لمصلحته الخاصة
أمن وقضاء
06:05
أمن الدولة يوقف موظفًا رسمياً استغل شبكة الكهرباء لمصلحته الخاصة
4
أخبار دولية
12:41
رسالة من السيدة الأولى في تركيا الى ميلانيا ترامب... وهذا ما جاء فيها
أخبار دولية
12:41
رسالة من السيدة الأولى في تركيا الى ميلانيا ترامب... وهذا ما جاء فيها
5
حال الطقس
09:43
ارتفاع محدود بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
09:43
ارتفاع محدود بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
6
آخر الأخبار
01:26
بيان لمعتقلي الثورة السورية في لبنان ردًا على تصريح مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية للـ LBCI
آخر الأخبار
01:26
بيان لمعتقلي الثورة السورية في لبنان ردًا على تصريح مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية للـ LBCI
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 23-08-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 23-08-2025
8
أمن وقضاء
06:34
قوى الامن: إقفال طريق المتن السريع غدا بسبب سباق الدراجات الهوائية
أمن وقضاء
06:34
قوى الامن: إقفال طريق المتن السريع غدا بسبب سباق الدراجات الهوائية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More