إخماد حريق في محطة بميناء أوست لوغا الروسي

أعلن ألكسندر دروزدينكو حاكم منطقة لينينغراد الروسية اليوم الأحد أن فرق الإطفاء نجحت في إخماد حريق اندلع في محطة تابعة لشركة نوفاتك في ميناء أوست لوغا.‭ ‬



وقال على تيليغرام إن أعمال الإصلاح بدأت في الموقع.



وفي وقت سابق اليوم، أشار الحاكم إلى أن الحريق نشب جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.