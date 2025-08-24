الصين: تدابير الحماية التجارية الأميركية "المتفشية" تهدد العلاقات الزراعية

رأى سفير بكين لدى واشنطن أن تدابير الحماية التجارية الأميركية تقوض التعاون الزراعي مع الصين، محذرًا من أن المزارعين يجب ألا يتحملوا ثمن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.وقال السفير شيه فنغ، وفقًا لنص كلمة نشرتها السفارة الصينية أمس السبت: "لا يخفى على أحد أن تدابير الحماية التجارية باتت متفشية لتلقي بظلالها على التعاون الزراعي بين الصين والولايات المتحدة".وتحول القطاع الزراعي إلى نقطة خلاف رئيسية بين الصين والولايات المتحدة في ظل انخراط القوتين العظميين في حرب الرسوم الجمركية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وفرضت الصين في آذار رسومًا جمركية تصل إلى 15 بالمئة على منتجات زراعية وغذائية أميركية بقيمة 21 مليار دولار ردًا على رسوم جمركية أميركية شاملة. ومددت واشنطن وبكين هذا الشهر هدنة تجارية لمدة 90 يومًا لتؤجلا بذلك فرض رسوم جمركية في خانة المئات على بضائع كل منهما.