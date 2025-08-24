خامنئي: إيران لن تخضع للمطالب الأميركية

نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد عن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قوله إن إيران ستقف بحزم في وجه الولايات المتحدة التي تسعى إلى "إخضاع" طهران.



وقال خامنئي: "من يهددوننا لإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لا يرون إلا المظاهر في رأيي... القضية مستعصية على الحل".