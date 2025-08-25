أخبار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
"كانت ستنقل إلى كولومبيا لاستخدامها في أعمال إرهابية"... الإكوادور تضبط شحنة كبيرة من المتفجرات
أخبار دولية
2025-08-25 | 00:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"كانت ستنقل إلى كولومبيا لاستخدامها في أعمال إرهابية"... الإكوادور تضبط شحنة كبيرة من المتفجرات
أعلنت الشرطة الإكوادورية أنها ضبطت "شحنة كبيرة" من المتفجرات كانت ستنقل إلى كولومبيا لاستخدامها في "أعمال إرهابية".
وتمكنت الشرطة من ضبط 3750 صندوقا من المتفجرات و25 ألف متر من أسلاك التفجير خلال عملية تفتيش روتينية في سان غابريال أدت أيضا إلى توقيف رجل وامرأة إكوادوريين.
وقالت الشرطة الإكوادورية في بيان: "لقد ضبطنا متفجرات كانت موجهة لتنفيذ أعمال إرهابية في كولومبيا".
وكشفت أن الشحنة "الكبيرة" تم نقلها بشاحنة من مقاطعة إيل أورو الساحلية على الحدود مع البيرو، إلى مقاطعة كارشي في منطقة الأنديز في الشمال على الحدود مع كولومبيا.
وجاء ذلك بعد هجوم بشاحنة مفخخة الخميس خارج مدرسة الطيران العسكري في كالي، ثالث أكبر مدينة في كولومبيا، أسفر عن ستة قتلى ونحو ستين مصابا. وفي اليوم نفسه، قُتل 13 شرطيا قرب ميديين، ثاني أكبر مدينة في كولومبيا، أثناء عملية تدمير لمزارع كوكا.
وتشهد كولومبيا، أكبر منتج للكوكايين في العالم، أسوأ موجة عنف منذ عقد بسبب هجمات العصابات المسلحة والمافيا الناشطة خصوصا في تجارة المخدرات والتعدين غير القانوني.
أخبار دولية
الإكوادور
المتفجرات
كولومبيا
أعمال إرهابية
