أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بالصور - جرافات إسرائيلية تقتلع مئات الأشجار في قرية فلسطينية بالضفة الغربية

أخبار دولية
2025-08-25 | 01:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بالصور - جرافات إسرائيلية تقتلع مئات الأشجار في قرية فلسطينية بالضفة الغربية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بالصور - جرافات إسرائيلية تقتلع مئات الأشجار في قرية فلسطينية بالضفة الغربية

اقتلعت جرافات إسرائيلية مئات الأشجار في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس الذين تواجدوا في المكان الأحد، وذلك على مرأى من الجيش الإسرائيلي.
     
ولطالما كانت كروم الزيتون جزءا أساسيا من اقتصاد الضفة الغربية وتراثها، وشكلت أيضا طوال عقود مسرحا لمواجهات دامية بين المزارعين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين.
 

وقال عبد اللطيف محمد أبو عليا، وهو مزارع محلي، إنه خسر أشجار زيتون يناهز عمرها 70 عاما في نحو عشرة دونمات من أرضه. وأضاف: "لقد اقتلعوها تماما وسووها بالأرض بذرائع واهية". وأكد أنه بدأ بإعادة غرس أشجاره مع سكان آخرين.
     
ورصد مصورو فرانس برس في المكان تربة مجرّفة وأشجار زيتون على الأرض وجرافات عدة تعمل في التلال المحيطة بالقرية. وكانت إحدى الجرافات تحمل العلم الإسرائيلي، كما شوهدت آليات عسكرية إسرائيلية تقف في المكان.
 
   
وقال غسان أبو عليا الذي يترأس جمعية زراعية محلية: "الهدف هو السيطرة وإجبار الناس على الرحيل. هذه مجرد بداية. سيتوسع (الأمر) ليشمل الضفة كلها".
     
وأشار السكان إلى أن أعمال التجريف بدأت الخميس. 

أخبار دولية

جرافات إسرائيلية

الأشجار

الضفة الغربية

LBCI التالي
مقتل 8 وإصابة 43 بعد اصطدام شاحنة بجرار في الهند
"كانت ستنقل إلى كولومبيا لاستخدامها في أعمال إرهابية"... الإكوادور تضبط شحنة كبيرة من المتفجرات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-06-26

الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-08

الجيش الإسرائيلي: أوامر بمصادرة وهدم 4 منازل بالضفة الغربية لفلسطينيين متورطين بقتل إسرائيليين العام الماضي

LBCI
خبر عاجل
2025-06-13

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب ومستوطنات في الضفة الغربية ومئات المواقع

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-12

الجيش الإسرائيلي: فرض إغلاق على المدن الفلسطينية في الضفة الغربية حتى إشعار آخر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:46

الشرع: نحتاج الى صفحة بيضاء بين سوريا ولبنان

LBCI
أخبار دولية
03:27

زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة جزر الكوريل الروسية

LBCI
أخبار دولية
02:25

إيران تعقد محادثات مع الترويكا الأوروبية بشأن برنامجها النووي الثلاثاء في جنيف

LBCI
أخبار دولية
01:42

وزير المالية الألماني في كييف: أوكرانيا تستطيع الاعتماد علينا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-07-26

في عاليه... تفكيك مخيم تدريبي لحركة "حماس" و"الجماعة الإسلامية" (الشرق الأوسط)

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-21

نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

LBCI
رياضة
2025-08-23

الرياضة في عيد الـLBCI الأربعين... غسان سركيس وإيلي مشنتف يستعيدان ذكريات "العهد الذهبي" لكرة السلة (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-06

التعاون اللبناني‑السوري يراوح مكانه سياسياً: بطء اللجان وتأجيل زيارة الشيباني يبقي التنسيق محصوراً بالأمن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

حوادث السير... "الحق مش بس عالدولة"!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

"مقطوعة الماي عندك؟" هذه هي الاسباب والحلول..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

براك في اسرائيل: سعي لتفاهمات حول ورقة تسوية أمنية تشمل سوريا ولبنان وإسرائيل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:50

مقدمة النشرة المسائية 24-8-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...

LBCI
حال الطقس
04:08

طقس لبنان: أجواء حارة اليوم وانخفاض تدريجي في الحرارة اعتباراً من الإثنين

LBCI
أمن وقضاء
06:26

إمتهن عمليات النصب والإحتيال في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه

LBCI
أمن وقضاء
02:57

طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا

LBCI
خبر عاجل
09:07

ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
11:38

معلومات للـLBCI: المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على أن ينتقل بعدها إلى بيروت

LBCI
خبر عاجل
13:31

رئيس الحكومة نواف سلام استقبل في دارته في قريطم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور حيث أعربوا عن دعمهم للقرارات الحكومية الأخيرة وتمّ البحث في الأوضاع الراهنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More