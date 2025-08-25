أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بالصور - جرافات إسرائيلية تقتلع مئات الأشجار في قرية فلسطينية بالضفة الغربية
أخبار دولية
2025-08-25 | 01:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بالصور - جرافات إسرائيلية تقتلع مئات الأشجار في قرية فلسطينية بالضفة الغربية
اقتلعت جرافات إسرائيلية مئات الأشجار في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس الذين تواجدوا في المكان الأحد، وذلك على مرأى من الجيش الإسرائيلي.
ولطالما كانت كروم الزيتون جزءا أساسيا من اقتصاد الضفة الغربية وتراثها، وشكلت أيضا طوال عقود مسرحا لمواجهات دامية بين المزارعين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين.
وقال عبد اللطيف محمد أبو عليا، وهو مزارع محلي، إنه خسر أشجار زيتون يناهز عمرها 70 عاما في نحو عشرة دونمات من أرضه. وأضاف: "لقد اقتلعوها تماما وسووها بالأرض بذرائع واهية". وأكد أنه بدأ بإعادة غرس أشجاره مع سكان آخرين.
ورصد مصورو فرانس برس في المكان تربة مجرّفة وأشجار زيتون على الأرض وجرافات عدة تعمل في التلال المحيطة بالقرية. وكانت إحدى الجرافات تحمل العلم الإسرائيلي، كما شوهدت آليات عسكرية إسرائيلية تقف في المكان.
وقال غسان أبو عليا الذي يترأس جمعية زراعية محلية: "الهدف هو السيطرة وإجبار الناس على الرحيل. هذه مجرد بداية. سيتوسع (الأمر) ليشمل الضفة كلها".
وأشار السكان إلى أن أعمال التجريف بدأت الخميس.
أخبار دولية
جرافات إسرائيلية
الأشجار
الضفة الغربية
التالي
مقتل 8 وإصابة 43 بعد اصطدام شاحنة بجرار في الهند
"كانت ستنقل إلى كولومبيا لاستخدامها في أعمال إرهابية"... الإكوادور تضبط شحنة كبيرة من المتفجرات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-06-26
الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2025-06-26
الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة
0
آخر الأخبار
2025-07-08
الجيش الإسرائيلي: أوامر بمصادرة وهدم 4 منازل بالضفة الغربية لفلسطينيين متورطين بقتل إسرائيليين العام الماضي
آخر الأخبار
2025-07-08
الجيش الإسرائيلي: أوامر بمصادرة وهدم 4 منازل بالضفة الغربية لفلسطينيين متورطين بقتل إسرائيليين العام الماضي
0
خبر عاجل
2025-06-13
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب ومستوطنات في الضفة الغربية ومئات المواقع
خبر عاجل
2025-06-13
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب ومستوطنات في الضفة الغربية ومئات المواقع
0
آخر الأخبار
2025-06-12
الجيش الإسرائيلي: فرض إغلاق على المدن الفلسطينية في الضفة الغربية حتى إشعار آخر
آخر الأخبار
2025-06-12
الجيش الإسرائيلي: فرض إغلاق على المدن الفلسطينية في الضفة الغربية حتى إشعار آخر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:46
الشرع: نحتاج الى صفحة بيضاء بين سوريا ولبنان
أخبار دولية
03:46
الشرع: نحتاج الى صفحة بيضاء بين سوريا ولبنان
0
أخبار دولية
03:27
زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة جزر الكوريل الروسية
أخبار دولية
03:27
زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة جزر الكوريل الروسية
0
أخبار دولية
02:25
إيران تعقد محادثات مع الترويكا الأوروبية بشأن برنامجها النووي الثلاثاء في جنيف
أخبار دولية
02:25
إيران تعقد محادثات مع الترويكا الأوروبية بشأن برنامجها النووي الثلاثاء في جنيف
0
أخبار دولية
01:42
وزير المالية الألماني في كييف: أوكرانيا تستطيع الاعتماد علينا
أخبار دولية
01:42
وزير المالية الألماني في كييف: أوكرانيا تستطيع الاعتماد علينا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-07-26
في عاليه... تفكيك مخيم تدريبي لحركة "حماس" و"الجماعة الإسلامية" (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2025-07-26
في عاليه... تفكيك مخيم تدريبي لحركة "حماس" و"الجماعة الإسلامية" (الشرق الأوسط)
0
أمن وقضاء
2025-08-21
نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
أمن وقضاء
2025-08-21
نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
0
رياضة
2025-08-23
الرياضة في عيد الـLBCI الأربعين... غسان سركيس وإيلي مشنتف يستعيدان ذكريات "العهد الذهبي" لكرة السلة (فيديو)
رياضة
2025-08-23
الرياضة في عيد الـLBCI الأربعين... غسان سركيس وإيلي مشنتف يستعيدان ذكريات "العهد الذهبي" لكرة السلة (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-06
التعاون اللبناني‑السوري يراوح مكانه سياسياً: بطء اللجان وتأجيل زيارة الشيباني يبقي التنسيق محصوراً بالأمن
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-06
التعاون اللبناني‑السوري يراوح مكانه سياسياً: بطء اللجان وتأجيل زيارة الشيباني يبقي التنسيق محصوراً بالأمن
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
حوادث السير... "الحق مش بس عالدولة"!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
حوادث السير... "الحق مش بس عالدولة"!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
"مقطوعة الماي عندك؟" هذه هي الاسباب والحلول..
تقارير نشرة الاخبار
13:22
"مقطوعة الماي عندك؟" هذه هي الاسباب والحلول..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
براك في اسرائيل: سعي لتفاهمات حول ورقة تسوية أمنية تشمل سوريا ولبنان وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:09
براك في اسرائيل: سعي لتفاهمات حول ورقة تسوية أمنية تشمل سوريا ولبنان وإسرائيل
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة النشرة المسائية 24-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة النشرة المسائية 24-8-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
2
حال الطقس
04:08
طقس لبنان: أجواء حارة اليوم وانخفاض تدريجي في الحرارة اعتباراً من الإثنين
حال الطقس
04:08
طقس لبنان: أجواء حارة اليوم وانخفاض تدريجي في الحرارة اعتباراً من الإثنين
3
أمن وقضاء
06:26
إمتهن عمليات النصب والإحتيال في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
أمن وقضاء
06:26
إمتهن عمليات النصب والإحتيال في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
4
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
5
خبر عاجل
09:07
ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)
خبر عاجل
09:07
ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)
6
خبر عاجل
11:38
معلومات للـLBCI: المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على أن ينتقل بعدها إلى بيروت
خبر عاجل
11:38
معلومات للـLBCI: المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على أن ينتقل بعدها إلى بيروت
7
خبر عاجل
13:31
رئيس الحكومة نواف سلام استقبل في دارته في قريطم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور حيث أعربوا عن دعمهم للقرارات الحكومية الأخيرة وتمّ البحث في الأوضاع الراهنة
خبر عاجل
13:31
رئيس الحكومة نواف سلام استقبل في دارته في قريطم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور حيث أعربوا عن دعمهم للقرارات الحكومية الأخيرة وتمّ البحث في الأوضاع الراهنة
8
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More