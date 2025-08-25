مقتل 8 وإصابة 43 بعد اصطدام شاحنة بجرار في الهند

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الاثنين أن ثمانية أشخاص، بينهم امرأتان وطفل، لقوا حتفهم وأصيب نحو 43 عندما اصطدمت شاحنة حاويات بجرار يقل أشخاصًا في ولاية أوتار براديش.



وقال دينيش كومار سينغ قائد شرطة مقاطعة بولاندشهر: "ثلاثة أشخاص في حالة خطيرة وهم على أجهزة التنفس الصناعي".