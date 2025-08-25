أخبار
مقتل 8 وإصابة 43 بعد اصطدام شاحنة بجرار في الهند

أخبار دولية
2025-08-25 | 01:06
مقتل 8 وإصابة 43 بعد اصطدام شاحنة بجرار في الهند

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الاثنين أن ثمانية أشخاص، بينهم امرأتان وطفل، لقوا حتفهم وأصيب نحو 43 عندما اصطدمت شاحنة حاويات بجرار يقل أشخاصًا في ولاية أوتار براديش.

وقال دينيش كومار سينغ قائد شرطة مقاطعة بولاندشهر: "ثلاثة أشخاص في حالة خطيرة وهم على أجهزة التنفس الصناعي".

LBCI
أخبار دولية
03:46

الشرع: نحتاج الى صفحة بيضاء بين سوريا ولبنان

LBCI
أخبار دولية
03:27

زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة جزر الكوريل الروسية

LBCI
أخبار دولية
02:25

إيران تعقد محادثات مع الترويكا الأوروبية بشأن برنامجها النووي الثلاثاء في جنيف

LBCI
أخبار دولية
01:42

وزير المالية الألماني في كييف: أوكرانيا تستطيع الاعتماد علينا

