وزير المالية الألماني في كييف: أوكرانيا تستطيع الاعتماد علينا

أعلن وزير المالية ونائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل لدى وصوله إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، أن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يدرك أن دعم ألمانيا لأوكرانيا لا يتضاءل.



وقال كلينغبايل، زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية التي يقودها المستشار فريدريش ميرتس: "لا ينبغي لبوتين أن يتوهم أن دعم ألمانيا لأوكرانيا قد ينهار".



وأضاف: "على العكس من ذلك، نبقى ثاني أكبر داعم لأوكرانيا عالميا، والأكبر في أوروبا... يمكن لأوكرانيا مواصلة الاعتماد على ألمانيا".



وحث كلينغبايل بوتين على إظهار الاهتمام بعملية السلام المتعلقة بأعنف حرب في أوروبا منذ 80 عاما والتي اندلعت في شباط 2022.



وأكد كلينغبايل أن "أوكرانيا بحاجة إلى المشاركة في المحادثات، ولا بد من وقف إطلاق النار وتوفير ضمانات أمنية موثوقة لتحقيق سلام دائم". وقال: "لهذا الغرض فإننا ننسق بشكل وثيق على المستوى الدولي".