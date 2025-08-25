إيران تعقد محادثات مع الترويكا الأوروبية بشأن برنامجها النووي الثلاثاء في جنيف

تستأنف طهران الثلاثاء في جنيف المحادثات بشأن برنامجها النووي مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 والتي تهدد بإعادة فرض عقوبات عليها، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي الإيراني.



وأفاد التلفزيون بأن "هذه الجولة الجديدة من المفاوضات" بعد جولة سابقة جرت في تموز في إسطنبول بتركيا، ستعقد "على مستوى نواب وزراء الخارجية في جنيف"، على أن يمثل إيران فيها مجيد تخت روانجي وفقا لوكالة تسنيم للأنباء.