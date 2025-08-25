زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة جزر الكوريل الروسية

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بقوة 6.3 درجات وقع قبالة جزر الكوريل الروسية.



وأفاد المركز بأن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.