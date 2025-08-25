إسرائيل تقصف مجمع ناصر الطبي في غزة... وسقوط شهداء بينهم صحفيون

أعلن مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني أن غارات إسرائيلية على مجمع ناصر الطبي في غزة أسفرت عن إستشهاد 15 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة صحفيين أحدهم يعمل لـ"رويترز".



ووفقا للمسؤولين، فإن المصور حسام المصري أحد الصحفيين الذين إستشهدوا في الغارات، وهو متعاقد مع رويترز. وأضافوا أن المصور حاتم خالد، وهو أيضا متعاقد مع رويترز، أصيب.



وأحجم الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إصدار تعليق بشأن الغارات على الفور، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".