روسيا وإيران تبحثان في الملف النووي قبل المحادثات الأوروبية

ناقش الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين البرنامج النووي الإيراني الإثنين، في وقت يهدّد الأوروبيون بإعادة فرض العقوبات على طهران.



وتهدد فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتفعيل "آلية الزناد" التي ينص عليها الاتفاق النووي المبرم مع إيران في العام 2015، بحلول نهاية آب ما لم توافق الجمهورية الإسلامية على الحد من تخصيب اليورانيوم وعلى استئناف التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وعلّقت إيران تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تموز عقب الحرب التي شنتها عليها إسرائيل واستمرت 12 يوما، مشيرة إلى عدم إدانة الوكالة الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت منشآتها النووية.



وتُجري إيران محادثات مع الدول الأوروبية الثلاث في جنيف الثلاثاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية.



من جانبه، ذكر الكرملين في بيان الإثنين أنّ بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع بزشكيان، تطرّقا خلاله إلى "الوضع المتعلّق بالبرنامج النووي الإيراني".