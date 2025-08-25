أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مناقشة للتطورات في سوريا والمنطقة مع براك
أخبار دولية
2025-08-25 | 13:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مناقشة للتطورات في سوريا والمنطقة مع براك
ناقش الرئيس السوريّ أحمد الشرع التطورات في سوريا والمنطقة مع المبعوث الأميركيّ الخاص إلى سوريا توماس براك في دمشق، حسب بيان صدر عن مكتب الرئيس السوريّ.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أن ناقش براك الوضعين السوري واللبنانيّ مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو في إسرائيل أمس.
ويجري مسؤولون سوريون وإسرائيليون محادثات بوساطة أمريكية لتهدئة الصراع في جنوب سوريا.
آخر الأخبار
أخبار دولية
للتطورات
سوريا
والمنطقة
التالي
إيران تعقد محادثات مع الترويكا الأوروبية بشأن برنامجها النووي الثلاثاء في جنيف
وزير المالية الألماني في كييف: أوكرانيا تستطيع الاعتماد علينا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-07-22
بحث سوريّ أوروبيّ أميركيّ في تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة
أخبار دولية
2025-07-22
بحث سوريّ أوروبيّ أميركيّ في تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة
0
خبر عاجل
2025-08-07
الوزراء المقربون من ثنائيّ "أمل - حزب الله" يرفضون مناقشة ورقة برّاك رفضًا قاطعًا
خبر عاجل
2025-08-07
الوزراء المقربون من ثنائيّ "أمل - حزب الله" يرفضون مناقشة ورقة برّاك رفضًا قاطعًا
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-07
مجلس الوزراء يستكمِل مناقشة ورقة براك
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-07
مجلس الوزراء يستكمِل مناقشة ورقة براك
0
أخبار دولية
2025-07-25
توم براك: مسؤولون سوريون وإسرائيليون ناقشوا تهدئة الوضع في سوريا خلال محادثات في باريس
أخبار دولية
2025-07-25
توم براك: مسؤولون سوريون وإسرائيليون ناقشوا تهدئة الوضع في سوريا خلال محادثات في باريس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زهران مامداني… أول مسلم شيعيّ قد يحكم نيويورك
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زهران مامداني… أول مسلم شيعيّ قد يحكم نيويورك
0
أخبار دولية
13:57
ترامب: وجود جهد دبلوماسيّ "جادا للغاية" في شأن غزة
أخبار دولية
13:57
ترامب: وجود جهد دبلوماسيّ "جادا للغاية" في شأن غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي
تقارير نشرة الاخبار
13:24
العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي
0
أخبار دولية
12:20
إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة في محافظة دمشق قادمة من الأراضي اللبنانية
أخبار دولية
12:20
إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة في محافظة دمشق قادمة من الأراضي اللبنانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:40
البرلمان الكمبودي يقر قانونا يسمح بالتجريد من الجنسية
أخبار دولية
00:40
البرلمان الكمبودي يقر قانونا يسمح بالتجريد من الجنسية
0
أخبار دولية
2025-08-16
الشرع إستقبل البطريرك يازجي... وتأكيد على الدور الوطني للكنيسة
أخبار دولية
2025-08-16
الشرع إستقبل البطريرك يازجي... وتأكيد على الدور الوطني للكنيسة
0
آخر الأخبار
2025-04-09
الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى الحرب ولن نعتدي على أي دولة ولكننا سنواجه أي اعتداء بقوة
آخر الأخبار
2025-04-09
الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى الحرب ولن نعتدي على أي دولة ولكننا سنواجه أي اعتداء بقوة
0
منوعات
2025-04-14
الفاتيكان يعلن مصمم كاتدرائية برشلونة أنطوني غاودي "مكرما"
منوعات
2025-04-14
الفاتيكان يعلن مصمم كاتدرائية برشلونة أنطوني غاودي "مكرما"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بوجودكن نحنا ربحانين هذا عيد الـLBCI الـ40
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بوجودكن نحنا ربحانين هذا عيد الـLBCI الـ40
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زهران مامداني… أول مسلم شيعيّ قد يحكم نيويورك
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زهران مامداني… أول مسلم شيعيّ قد يحكم نيويورك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المصارف تتحدث عن أمل في المرحلة المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المصارف تتحدث عن أمل في المرحلة المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي
تقارير نشرة الاخبار
13:24
العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ريفييرا غزة في الجنوب...تهجير مقنع مرفوض لبنانيًا
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ريفييرا غزة في الجنوب...تهجير مقنع مرفوض لبنانيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
الاحتلال الاسرائيلي يسير عكس الاتفاق ويوسّع النقاط المحتلة والمناطق العازلة
تقارير نشرة الاخبار
13:07
الاحتلال الاسرائيلي يسير عكس الاتفاق ويوسّع النقاط المحتلة والمناطق العازلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
نتنياهو وبراك: دعم إسرائيل لحكومة لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله وتقدم في الملف السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:06
نتنياهو وبراك: دعم إسرائيل لحكومة لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله وتقدم في الملف السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
مشاورات مكثفة في مجلس الأمن حول تمديد ولاية قوات اليونيفيل وتعديلات مقترحة
تقارير نشرة الاخبار
13:00
مشاورات مكثفة في مجلس الأمن حول تمديد ولاية قوات اليونيفيل وتعديلات مقترحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:03
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
خبر عاجل
06:03
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
2
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
3
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
4
حال الطقس
03:19
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
03:19
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
5
خبر عاجل
09:05
"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء
خبر عاجل
09:05
"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء
6
أمن وقضاء
01:39
أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز
أمن وقضاء
01:39
أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز
7
خبر عاجل
03:53
مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة
خبر عاجل
03:53
مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة
8
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More