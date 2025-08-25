مناقشة للتطورات في سوريا والمنطقة مع براك

ناقش الرئيس السوريّ أحمد الشرع التطورات في سوريا والمنطقة مع المبعوث الأميركيّ الخاص إلى سوريا توماس براك في دمشق، حسب بيان صدر عن مكتب الرئيس السوريّ.



ويأتي هذا الاجتماع بعد أن ناقش براك الوضعين السوري واللبنانيّ مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو في إسرائيل أمس.



ويجري مسؤولون سوريون وإسرائيليون محادثات بوساطة أمريكية لتهدئة الصراع في جنوب سوريا.