ترامب: وجود جهد دبلوماسيّ "جادا للغاية" في شأن غزة

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب وجود جهد دبلوماسيّ "جادا للغاية" في شأن غزة، في ظل استمرار الولايات المتحدة وإسرائيل في الضغط على حماس لإطلاق الرهائن في خضم الصراع الدائر.



وتحدث وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو إلى جانب ترامب في البيت الأبيض قبيل اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية، قائلًا "لم يتوقف (الصراع) قط. نسعى دائما لإيجاد حل، أو في النهاية كما قال الرئيس، نريد أن ينتهي. يجب أن ينتهي من دون وجود لحماس".