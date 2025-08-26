أخبار
ترامب: أريد لقاء زعيم كوريا الشمالية هذا العام

أخبار دولية
2025-08-26 | 00:46
ترامب: أريد لقاء زعيم كوريا الشمالية هذا العام
2min
ترامب: أريد لقاء زعيم كوريا الشمالية هذا العام

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أنه يريد لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا العام وأنه منفتح على مواصلة المحادثات التجارية مع كوريا الجنوبية.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في أثناء ترحيبه بنظيره الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ: "أرغب في مقابلته هذا العام. أتطلع إلى لقاء كيم جونغ أون في المستقبل القريب".

وعقد ترامب ولي أول اجتماع لهما في ظل ظروف متوترة.

وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق تجاري في تموز، والذي جنب كوريا الجنوبية رسومًا جمركية باهظة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، فإن الجانبين لا يزالان يتنازعان بشأن الطاقة النووية والإنفاق العسكري وتفاصيل صفقة تضمنت ضخ استثمارات بقيمة 350 مليار دولار من كوريا الجنوبية في الولايات المتحدة.

وبعد اجتماعه مع ترامب، حضر لي منتدى أعمال مع مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية ورؤساء تنفيذيين لشركات كورية جنوبية وأكثر من 20 شركة أميركية، منها إنفيديا وبوينج وجنرال موتورز.

ولم ترد كوريا الشمالية بعد على طلب للتعليق على تصريحات ترامب.

ومنذ تنصيب ترامب في كانون الثاني، تجاهل كيم الدعوات المتكررة من جانب الرئيس الأميركي لإحياء الدبلوماسية المباشرة التي تبناها خلال فترة ولايته من 2017 إلى 2021، والتي لم تسفر عن أي اتفاق لوقف برنامج كوريا الشمالية النووي.

أخبار دولية

كوريا

الشمالية

العام

