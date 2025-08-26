الأمم المتحدة ترى أن تحقيق إسرائيل بشأن قصف المستشفى في غزة يجب أن "يخلص إلى نتائج"

أكدت الأمم المتحدة ضرورة الوصول الى "نتائج" في التحقيق الذي أعلنت إسرائيل فتحه الاثنين إثر إستشهاد 20 شخصا بينهم خمسة صحافيين في قصف لقواتها على مستشفى ناصر في قطاع غزة.



وشدد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ثمين الخيطان في جنيف على وجوب تحقيق العدالة، مشيرا إلى أن العدد الكبير من الإعلاميين الذين قُتِلوا أثناء حرب غزة "يطرح الكثير والكثير من الأسئلة حول استهداف الصحافيين".



وتأتي تصريحات الخيطان غداة ضربة إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب قطاع غزة أدت إلى إستشهاد 20 شخصا بينهم خمسة صحافيين.



وقال الخيطان: "سبق للسلطات الإسرائيلية أن أعلنت تحقيقات في أعمال قتل مشابهة"، مضيفا أنها "مسؤولية إسرائيل، كقوة احتلال، أن تقوم بالتحقيق، ولكن على هذه التحقيقات أن تخلص الى نتائج".



وشدد على الحاجة الى "إحقاق العدالة". وقال: "لم نر نتائج أو إجراءات محاسبة بعد. نحن نطالب بالمحاسبة والعدالة".



وبحسب الخيطان، فقد إستشهد 247 صحافيا على الأقل منذ بداية الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهم "أعين وآذان العالم وينبغي أن تتم حمايتهم".



وردًا على سؤال حول ما إذا كان هجوم الاثنين يمكن تصنيفه بما يُطلق عليه "الضربة المزدوجة"، أي ضربة تتبعها أخرى تستهدف المُنقذين والمدنيين الآخرين، اعتبر الخيطان ـنه يجب إجراء تحقيق في الأمر.



وقال: "يمكننا القول إن الجيش الإسرائيلي شنّ، بحسب التقارير، غارات جوية عدة على مجمع ناصر الطبي ووقعت غارتان جويتان في فترة زمنية قصيرة". وأضاف: "نحن نعلم أن واحدا من الصحافيين الخمسة قُتل على ما يبدو في الغارة الأولى بينما قُتل ثلاثة آخرون، بينهم صحافية، في الغارة الجوية الثانية"، واصفا ذلك بأنه "صادم" و"غير مقبول".



وأكد أنه "يجب إجراء تحقيق شامل ومستقل في هذه الحادثة ومقتل جميع المدنيين، بمن فيهم الصحافيون، ويجب أن يتبع ذلك تحقيق العدالة".

