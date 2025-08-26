الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأمم المتحدة ترى أن تحقيق إسرائيل بشأن قصف المستشفى في غزة يجب أن "يخلص إلى نتائج"

أخبار دولية
2025-08-26 | 10:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأمم المتحدة ترى أن تحقيق إسرائيل بشأن قصف المستشفى في غزة يجب أن &quot;يخلص إلى نتائج&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الأمم المتحدة ترى أن تحقيق إسرائيل بشأن قصف المستشفى في غزة يجب أن "يخلص إلى نتائج"

أكدت الأمم المتحدة ضرورة الوصول الى "نتائج" في التحقيق الذي أعلنت إسرائيل فتحه الاثنين إثر إستشهاد 20 شخصا بينهم خمسة صحافيين في قصف لقواتها على مستشفى ناصر في قطاع غزة.
     
وشدد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ثمين الخيطان في جنيف على وجوب تحقيق العدالة، مشيرا إلى أن العدد الكبير من الإعلاميين الذين قُتِلوا أثناء حرب غزة "يطرح الكثير والكثير من الأسئلة حول استهداف الصحافيين".
     
وتأتي تصريحات الخيطان غداة ضربة إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب قطاع غزة أدت إلى إستشهاد 20 شخصا بينهم خمسة صحافيين.
     
وقال الخيطان: "سبق للسلطات الإسرائيلية أن أعلنت تحقيقات في أعمال قتل مشابهة"، مضيفا أنها "مسؤولية إسرائيل، كقوة احتلال، أن تقوم بالتحقيق، ولكن على هذه التحقيقات أن تخلص الى نتائج". 

وشدد على الحاجة الى "إحقاق العدالة". وقال: "لم نر نتائج أو إجراءات محاسبة بعد. نحن نطالب بالمحاسبة والعدالة".
     
وبحسب الخيطان، فقد إستشهد 247 صحافيا على الأقل منذ بداية الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهم "أعين وآذان العالم وينبغي أن تتم حمايتهم".
     
وردًا على سؤال حول ما إذا كان هجوم الاثنين يمكن تصنيفه بما يُطلق عليه "الضربة المزدوجة"، أي ضربة تتبعها أخرى تستهدف المُنقذين والمدنيين الآخرين، اعتبر الخيطان ـنه يجب إجراء تحقيق في الأمر.
     
وقال: "يمكننا القول إن الجيش الإسرائيلي شنّ، بحسب التقارير، غارات جوية عدة على مجمع ناصر الطبي ووقعت غارتان جويتان في فترة زمنية قصيرة". وأضاف: "نحن نعلم أن واحدا من الصحافيين الخمسة قُتل على ما يبدو في الغارة الأولى بينما قُتل ثلاثة آخرون، بينهم صحافية، في الغارة الجوية الثانية"، واصفا ذلك بأنه "صادم" و"غير مقبول".
     
وأكد أنه "يجب إجراء تحقيق شامل ومستقل في هذه الحادثة ومقتل جميع المدنيين، بمن فيهم الصحافيون، ويجب أن يتبع ذلك تحقيق العدالة".
     

أخبار دولية

الأمم المتحدة

إسرائيل

قصف

غزة

مستشفى ناصر

LBCI التالي
إخماد حريق إندلع في مصفاة نوفوشاختينسك الروسية
براك: بين إسرائيل وسوريا مفاوضات بنية حسنة حول اتفاق أمنيّ محتمل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-08-25

الأمم المتحدة تشدد على وجوب عدم استهداف المستشفيات والصحافيين بعد قصف مستشفى ناصر

LBCI
أخبار دولية
2025-06-13

الأمم المتحدة: "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من واشنطن "فشلت" إنسانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-08-10

مسؤول في الأمم المتحدة: الخطة الإسرائيلية في شأن غزة قد تتسبب بـ"كارثة جديدة"

LBCI
أخبار دولية
2025-07-29

وكالات الأمم المتحدة تدعو إلى "إغراق" غزة بكميات كبيرة من المساعدات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

وفد أميركيّ كبير في لبنان... نزع السلاح أولًا!

LBCI
أخبار دولية
12:57

ماكرون: الاتهام بالتقاعس الصادر عن نتنياهو "إهانة لفرنسا بأكملها"

LBCI
أخبار دولية
12:40

زيلينسكي: تركيا أو دول خليجية أو دول أوروبية قد تستضيف محادثات مع بوتين

LBCI
أخبار دولية
12:40

القوات على الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا نصبت كمينًا محكمًا لضبط شحنة مواد مخدرة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:22

باسيل زار الطاشناق وتأكيد ضرورة العمل على تجنيب الساحة الداخلية الخضات

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-03

المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ لسكان غزة: يُمنع منعًا باتًا الدخول إلى مناطق مراكز التوزيع

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-28

الانتخابات البلدية في موعدها: الحكومة تؤكد الجهوزية وترى فيها خطوة نحو اللامركزية والتجدد السياسي

LBCI
أخبار لبنان
09:02

وفد من الكونغرس الأميركيّ في السراي... وسلام: مسار حصرية السلاح وبسط السلطة لا عودة إلى الوراء فيه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الرقمنة في وزارة الاقتصاد: من الشكوى إلى الاستيراد بلمسة زر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تل أبيب تواصل البحث عن سبل التعامل مع مقترح التسوية الأمنية تجاه لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

وفد أميركيّ كبير في لبنان... نزع السلاح أولًا!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 26-8-2025

LBCI
أخبار لبنان
09:58

جابر للـLBCI: عملية إعادة البناء ستبدأ في المناطق المكتظة بالسكان وطريقة التعامل مع الشحن البريّ ستتغير

LBCI
آخر الأخبار
07:21

توقيع إتفاق قرض البنك الدولي المخصص لإعادة الإعمار بين وزير المالية والمدير الإقليمي للبنك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:06

أورتاغوس شاركت مساءً في عشاء في بيروت... ومواقف سياسية داعمة لرئيس الجمهورية والحكومة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:50

إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:39

بعد كلام توم براك مع الصحفيين... رئاسة الجمهورية تأسف "للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها"

LBCI
اقتصاد
02:18

إرتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز

LBCI
أخبار لبنان
06:11

بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
10:26

بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات

LBCI
أمن وقضاء
11:06

في الأوزاعي... ضبط كمية من الأدوية المهربة داخل شقة سكنية وتوقيف أحد المتورطين

LBCI
أخبار لبنان
10:12

السفارة الإيرانية تعليقاً على كلام براك في بعبدا: مُثيرة للشفقة تلك السياسات الأميركية الغارقة في التسلّط والعنجهية

LBCI
حال الطقس
02:28

انخفاض تدريجي بالحرارة واحتمال رذاذ محلي جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More