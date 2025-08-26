الرئيس الأوكرانيّ: وجوب تسريع الجهود لتحديد ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا

شدّد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي وجوب تسريع كييف وحلفائها جهودهم، لتحديد ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا.



وقال، بعد اجتماع في كييف مع رئيس أركان الجيش البريطانيّ توني راداكين: "يتعين علينا تكثيف عملنا إلى أقصى حد وضمان الوضوح والشفافية في كل ما يتعلق بالضمانات الأمنية".