رئيسة الوزراء الدنماركية لا تستبعد اعتراف بلادها بدولة فلسطين

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن أن بلادها لا تستبعد الاعتراف بدولة فلسطينية شرط أن تكون ديموقراطية.



وقالت في مؤتمر صحافي: "لا نرفض الاعتراف بفلسطين كدولة".



وأضافت: "نؤيد ذلك. لطالما كنا نؤيد ذلك. هذا ما نرغب به. لكن من الواضح أنه علينا التحقق من أنها ستكون دولة ديموقراطية".



وفي مقابلة مع صحيفة "يولاندس بوستن" منتصف آب، اعتبرت فريدريكسن أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات يشكل مشكلة بحد ذاته"، معتبرة أن حكومته "ذهبت بعيدا جدا".



وكتبت أيضا على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "استمرار سياسة العنف التي ينتهجها نتنياهو في غزة غير مقبول"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تدعم حق إسرائيل في القضاء على "التهديد الذي تُشكّله حماس" منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.



وشددت على أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يخدم "الهدف الصائب".



وقالت: "يجب أن يأتي ذلك عندما يطرح فيه فعليا حل الدولتين. وفي وقت يمكن فيه ضمان قيام دولة فلسطينية دائمة وديموقراطية بعيدا عن نفوذ حماس. ويجب أن يتم ذلك بالطبع، بالاعتراف المتبادل بإسرائيل".



في الأثناء، ستستخدم الدنمارك رئاستها للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على إسرائيل.



وقالت: "سيكون من الصعب حشد الدعم اللازم، لكننا سنبذل قصارى جهدنا".